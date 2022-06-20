Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

20.06.2022 12:09
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,35 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,35HTS
Pirinç (luna)Kg9,93HTS
ZeytinKg15,07MTS
Zeytinyağı (ham)Kg34,98MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg53,35MTS
İnek sütüLitre6,47MTS
Koyun sütüLitre8,87MTS
Keçi sütüLitre6,74MTS
PatatesKg1,22MTS
SoğanKg0,67MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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