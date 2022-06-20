Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,35
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|9,93
|HTS
|Zeytin
|Kg
|15,07
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|34,98
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|53,35
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|6,47
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|8,87
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|6,74
|MTS
|Patates
|Kg
|1,22
|MTS
|Soğan
|Kg
|0,67
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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