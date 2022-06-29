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Çanakkale Ticaret Borsası

29.06.2022 09:30
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı ortalama 10,50 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı ortalama 10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (aşurelik)Kg10,50HTS
Buğday (kırık)Kg6,20HTS
YumurtaAdet1,88HTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg53,66HTS
Zeytinyağı (ham)Kg44,78MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg58,28MTS
AyvaKg3,50MTS
ÇilekKg15,00MTS
Keçi sütüLitre7,19MTS
Koyun sütüLitre9,38MTS
İnek sütüLitre6,58MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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