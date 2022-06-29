Çanakkale Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı ortalama 10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|10,50
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|6,20
|HTS
|Yumurta
|Adet
|1,88
|HTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|53,66
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|44,78
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|58,28
|MTS
|Ayva
|Kg
|3,50
|MTS
|Çilek
|Kg
|15,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,19
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,38
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|6,58
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Son Dakika › Ekonomi › Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika