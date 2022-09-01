Çanakkale Ticaret Borsası'nda beyaz peynirin kilogramı ortalama 98,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Beyaz peynir
|Kg
|98,47
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,69
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|52,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,34
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,99
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,99
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,40
|MTS
|Patates
|Kg
|3,64
|MTS
|Zeytin (yağlık)
|Kg
|20,00
|MTS
|Kabak
|Kg
|10,00
|MTS
|Domates
|Kg
|7,68
|MTS
|Salatalık
|Kg
|5,62
|MTS
|Biber
|Kg
|10,10
|MTS
|Çilek
|Kg
|20,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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