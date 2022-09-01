Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

01.09.2022 12:58
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda beyaz peynirin kilogramı ortalama 98,47 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda beyaz peynirin kilogramı ortalama 98,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Beyaz peynirKg98,47HTS
Arpa (yemlik)Kg5,69MTS
Buğday (yemlik)Kg6,00MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg52,00MTS
İnek sütüLitre7,34MTS
Koyun sütüLitre9,99MTS
Keçi sütüLitre7,99MTS
Kuru soğanKg3,40MTS
PatatesKg3,64MTS
Zeytin (yağlık)Kg20,00MTS
KabakKg10,00MTS
DomatesKg7,68MTS
SalatalıkKg5,62MTS
BiberKg10,10MTS
ÇilekKg20,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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