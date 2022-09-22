Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

22.09.2022 12:54
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda kırmızı sert buğdayın kilogramı ortalama 7 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda kırmızı sert buğdayın kilogramı ortalama 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (kırmızı sert)Kg7,00HTS
YoncaKg4,00MTS
ZeytinKg40,00MTS
PatatesKg3,04MTS
SoğanKg2,93MTS
Zeytinyağı (ham)Kg44,15MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg54,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg51,10MTS
DomatesKg4,14MTS
SalatalıkKg12,00MTS
BiberKg20,00MTS
ŞeftaliKg3,75MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çanakkale, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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