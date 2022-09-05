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Çanakkale Ticaret Borsası

05.09.2022 11:14
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,94 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,94 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlikKg5,94HTS
Pirinç (baldo)Kg26,00HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,94HTS
Zeytinyağı (ham)Kg38,77MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg35,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg64,95MTS
İnek sütüLitre7,38MTS
Keçi sütüLitre7,50MTS
ÇilekKg13,71MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg11,50MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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