Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 17,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (Luna)
|Kg
|17,12
|HTS
|Buğday yarması
|Kg
|9,33
|HTS
|Şeftali
|Kg
|6,55
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,40
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|10,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|55,00
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|45,00
|MTS
|Saman
|Kg
|1,72
|MTS
|Yonca
|Kg
|4,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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