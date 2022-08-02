Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

02.08.2022 12:47
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,23 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,23HTS
KanolaKg12,50HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,45HTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg45,20MTS
İnek sütüLitre7,39MTS
Koyun sütüLitre9,84MTS
Keçi sütüLitre7,94MTS
YumurtaTane1,88MTS
DomatesKg9,69MTS
BiberKg10,20MTS
KayısıKg10,20MTS
ŞeftaliKg9,54MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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