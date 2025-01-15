Çandır Fasulyesi ve Manavgat Tahini Antalya Piyazında Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çandır Fasulyesi ve Manavgat Tahini Antalya Piyazında Buluşuyor

Çandır Fasulyesi ve Manavgat Tahini Antalya Piyazında Buluşuyor

Konyaaltı Belediyesi, Çandır fasulyesinin tanıtımını 7. Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği'nde piyaz ikramı ile gerçekleştirecek. Manavgat Belediyesi iş birliği ile düzenlenecek etkinlikte, yöresel lezzetler bir araya gelecek.

15.01.2025 15:28  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediyesi, üretimini desteklediği ve bilinirliğini arttırma çalışmaları yaptığı Çandır fasulyesinin tanıtımını bu kez fasulye şenliğinde piyaz ikramı ile yapacak. Manavgat Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek şenlikte vatandaşa ikram edilecek olan piyazda, Konyaaltı'nın aranan lezzeti Çandır fasulyesi ve Manavgat'ın coğrafi işaretli ürünü altın susamdan üretilen tahin kullanılacak.

Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 dönümlük arazi üzerinde üretimini gerçekleştirdiği Çandır fasulyesinin tanıtımını 7. Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği'nde piyaz ikramı ile yapıyor. Çandır Fasulyesi Şenliği, Konyaaltı Belediyesi ve Manavgat Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Antalya piyazının aranan lezzeti olan Çandır fasulyesi ve Manavgat'ın coğrafi işaretli ürünü altın susamından üretilen tahininin buluşacağı şenlik Konyaaltı'nın göz bebeği HayatPark'ta gerçekleşecek. Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinin kendilerine has yöresel lezzetleri kullanılarak hazırlanacak Antalya piyazının vatandaşlara ikram edileceği şenlik, 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'de başlayacak. Şenlik, Çandır fasulyesi ve Manavgat tahininin yanı sıra, 2017 yılında coğrafi işaret alan Antalya piyazının tanıtımı ve bu lezzetin farklı kitleler tarafından sevilmesi açısından önemli bir rol oynayacak. Etkinlikte, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da sahne alacak.

Konyaaltı ve Manavgat belediyeleri ortaklığıyla

Geçtiğimiz yıllarda fasulye hasadı zamanında HayatPark'ta düzenlenen etkinlik, bu yıl hem YarbaşÇandır'da, hem de HayatPark'ta olmak üzere ikinci kez düzenleniyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın seçim sürecinde Yarbaşçandır mahalle sakinlerine verdiği söz üzerine, etkinliğin ilk ayağı fasulye hasadı zamanında fasulyenin anavatanı Yarbaşçandır'da yapılmış ve Konyaaltı Belediyesi'nin 5 dönüm alan üzerinde yetiştirdiği ürün fasulye yemeği yapılarak mahalle sakinlerine ikram edilmişti. Konyaaltı'nın yöresel lezzeti Çandır fasulyesinin tanıtımı ve bilinirliği için düzenlenen ikinci etkinlik ise ilçe merkezinde, ilk kez farklı bir lezzetle, Antalya piyazı ikramı ile gerçekleştirilecek.

Farklı yörelere has lezzetler buluşacak

Konyaaltı ve Manavgat Belediyeleri'nin ortaklığında düzenlenecek şenlikte, her iki ilçenin de kendilerine has yöresel ürünleri yer alacak. İnce, damarlı ve küçük taneli yapısıyla Antalya piyazı için ideal bir fasulye cinsi olan Çandır fasulyesi, Toroslar'ın zirvesinde, Antalya'nın gizli cennetlerinden biri olan Yarbaşçandır Mahallesi'nde yetiştirmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Çandır fasulyesi, Konyaaltı Belediyesi'nin 5 dönümlük alanda üretime başlaması ve üreticiye verdiği destek sonrası yeniden sofralarda yerini almaya başladı. Konyaaltı Belediyesi, Antalya piyazının olmazsa olmazı olan Çandır fasulyesinin üretimi, tanıtımı ve bilinirliği için yaptığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

Fasulye Konyaaltı'ndan, tahin Manavgat'tan

Şenlikte, Manavgat'ın kendine has ürünü olan altın susamdan üretilen Manavgat tahini ise piyaz içerisinde Çandır fasulyesi ile buluşarak vatandaşa ikram edilecek. Kendine özgü tadını ve kalitesini temel hammaddesi olan coğrafi işaretli Manavgat altın susamından alan Manavgat tahini, bölgenin iklimi, toprak yapısı ve geleneksel tarım yöntemleri sayesinde benzersiz bir lezzet profili sunuyor. Kahvaltılardan tatlılara, mezelerden soslara kadar birçok tarifte kendine yer bulan Manavgat tahini, coğrafi işaretli susamın verdiği üstün kaliteyle Antalya piyazı için ideal bir lezzet olmasıyla biliniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Gastronomi, Konyaaltı, Manavgat, antalya, Ekonomi, Çandır, Turizm, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çandır Fasulyesi ve Manavgat Tahini Antalya Piyazında Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:05:58. #1.13#
SON DAKİKA: Çandır Fasulyesi ve Manavgat Tahini Antalya Piyazında Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.