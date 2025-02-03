CANiK, 2024'te Savunma İhracatında Zirvede - Son Dakika
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Ekonomi

CANiK, 2024'te Savunma İhracatında Zirvede

CANiK, 2024\'te Savunma İhracatında Zirvede

CANiK, 2024'te Türk savunma sanayisinde en fazla ihracat yapan 10 firma arasında yer aldı.

03.02.2025 10:57
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Türk savunma sanayisinde alanında öncü konumda bulunan CANiK, 2024 yılında da Türkiye'nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında yer almayı başardı.

Türk savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren ihracatçı/imalatçıları bir araya getirmek ve sektörün ihracat kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten bin 700'ü aşkın üyeye sahip Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI), 2024 yılında sektörde en fazla ihracat yapan firmaları ödüllendirdi. Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup'un öncü markası CANiK, 2024 yılındaki ihracat performansıyla Türk savunma sanayisinin ihracat şampiyonları arasında yer almayı başardı.

CANiK, geliştirdiği yüksek katma değerli, en üst düzeyde güvenlik standartlarına sahip ürünlerin katkısıyla geçen yıl savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat gerçekleştiren 10'uncu firma oldu. 2022 ve 2023 verilerine göre Türkiye'nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında yer alan CANiK, 2024 yılında da bu başarısını sürdürdü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılında 136 milyon dolar ihracat yapan CANiK, 2024 yılında ihracat rakamını ürün satışı ve ihraç kayıtlı satışlar ile birlikte yüzde 27 artırarak 172 milyon dolara yükseltti. CANiK, 2024 yılında ulaştığı bu güçlü ihracat rakamlarıyla, savunma sanayisinde alanındaki liderliğini pekiştirdi. Grup, ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarının da katkısıyla 2025 yılında Türkiye'den yapılan ciro ve ihracat performansını daha da artırmayı hedefliyor.

SYS Grup şirketleri, 2025 yılında Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'taki tesislerinde yıllık 460 bin tabanca, 5 bin uçaksavar, 250 orta kalibre top ve 250 atış kontrol sistemi üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Türkiye'deki üretiminin yüzde 97,5'ini 70 ülkeye ihraç eden firma, dünyanın 20'den fazla ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok çözümü yurt içindeki ve yurt dışındaki kullanıcılarla buluşturan CANiK, uluslararası pazardaki varlığını her geçen yıl güçlendiriyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan SYS Grup- CANiK Genel Müdürü Utku Aral, şunları söyledi:

"CANiK olarak, yıllardır süregelen sürdürülebilir ihracat başarımızı 2024 yılında da sürdürerek Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatçıları arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. 2023 yılında ulaştığımız 136 milyon dolarlık ihracat rakamımızı yüzde 27'lik bir artışla 2024 yılında 172 milyon dolara yükselterek, sektörümüzdeki güçlü konumumuzu daha da pekiştirdik. En yüksek güvenlik standartlarına sahip, yüksek katma değerli ürünlerimizle global pazarda oluşturduğumuz bu etki, bizi savunma sanayisinin lider ihracatçıları arasına taşımaya devam ediyor. Bu istikrarlı büyümenin en önemli faktörü, teknolojiye yaptığımız yatırımlar, inovasyon odaklı üretim anlayışımız ve küresel pazarlardaki stratejik marka konumlanmamızdır. ABD ve Birleşik Krallık'taki operasyonlarımızın da katkısıyla, 2025 yılında Türkiye'den yapılan ihracat ve ciro performansımızı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. CANiK olarak, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki gücünü artırmaya, yeni pazarlara açılmaya ve ülkemizin ihracat rakamlarına katkı sağlamaya kararlıyız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yüksek kalite, yenilikçi çözümler ve stratejik iş birlikleri ile sürdürülebilir ihracat başarımızı daha da ileriye taşıyacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CANiK, 2024'te Savunma İhracatında Zirvede - Son Dakika

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