Canik Belediyesi\'nden gençlere \'asker harçlığı\' desteği

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeden vatani görevini yerine getirecek olan gençlere 'asker harçlığı' desteği vereceklerini söyledi.

Canik Belediye Meclisi Mart Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Canik'te Ramazan ayına yönelik sürdürülen çalışmaları ve yapım süreci devam eden projeleri aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, toplantının gündem maddeleri arasında yer alan ve oy birliğiyle Plan Bütçe ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonlarına sevk edilen Askerlik Görevini Yerine Getirecek Gençlere Nakdi Destek Sağlanması Teklifi'ne ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Sosyal belediyecilik alanında bir ilki daha hayata geçireceklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeden vatani görevini yerine getirmek üzere birliklerine katılacak olan tüm gençlere asker harçlığı desteğinde bulunacaklarını söyledi. Ailelere, gençlere ve öğrencilere yönelik yeni destek programlarını uygulamaya almayı sürdürdüklerini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde vatani görevini yerine getirecek olan tüm gençlerimize harçlık desteği sağlayacağız" dedi.

Canik Belediyesi gençlerin yanında

Gençlere yönelik birçok farklı alanda sosyal destek ve eğitim desteği programını uygulamaya aldıklarını ve bu desteklere yenilerini eklemeye devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde sosyal destek programlarımıza yenilerini ekliyor, gençlerimizin ve ailelerimizin bütçelerine katkılarda bulunmayı sürdürüyoruz. Meclisimizde görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz yeni sosyal destek programımızla, Canik'imizden vatani görevini yerine getirecek tüm gençlerimize harçlık desteği sağlayacağız. Zorunlu askerlik süresini esas alarak hayata geçireceğimiz bu desteğimizle, vatani görev süreleri boyunca Canikli gençlerimize harçlık desteğinde bulunmaya devam edeceğiz. Komisyon görüşmelerimizin ardından nihai karar doğrultusunda başvuru sürecimizi başlatacağız. Şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, askere gidecek olan gençlere yönelik asker çantası desteğini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve komisyonlara havale edilmesinin ardından son buldu. - SAMSUN