CANiK'e Latin Amerika'dan tam not aldı - Son Dakika
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CANiK'e Latin Amerika'dan tam not aldı

11.04.2022 10:34
CANiK'e Latin Amerika'dan tam not aldı

İhracattaki hedefini bu yıl daha da yukarılara çıkaran CANiK, dünyanın en büyük savunma fuarlarında boy göstermeyi sürdürüyor.

İhracattaki hedefini bu yıl daha da yukarılara çıkaran CANiK, dünyanın en büyük savunma fuarlarında boy göstermeyi sürdürüyor. Son olarak Şili'de gerçekleştirilen ve Latin Amerika'nın en büyük savunma fuarlarından biri olarak kabul edilen FIDAE'de yer alan CANiK, sektör temsilcilerinden büyük ilgi gördü. Fuarda CANiK, Latin Amerika pazarına yönelik bir dizi iş birlikleri ve ihracat anlaşmaları imzaladı.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Latin Amerika'da büyük ilgiyle karşılandı. Şili'nin başkenti Santiago'da 5-10 Nisan tarihlerinde bu yıl 21'incisi düzenlenen FIDAE Fuarı'na (The International Air and Space Fair/ Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı) katılan CANiK, en yeni ürünlerini sektör temsilcilerine tanıttı. İlk kez düzenlendiği 1980 yılından bu yana Latin Amerika bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri konumunda bulunan fuarda CANiK, Şili başta olmak üzere bölge ülkelerle de iş birlikleri ve ihracata yönelik anlaşmalara imza attı.

Gun Pod çözümü ve CANiK M2F büyük ilgi gördü

CANiK fuarda silah ve tabancaların yanı sıra yeni ve farklı teknolojilerle geliştirilen MECANIK optik, taktik, tekstil ve outdoor ürünleriyle boy gösterdi. Yoğun bir ilginin olduğu FIDAE Fuarı'nda, CANiK standını başta Şili ve tüm bölge ülkelerden olmak üzere 20'nin üzerinde delegasyon ziyaret etti. Fuarda entegrasyon devi UNIDEF tarafından geliştirilen silah podu (Gun Pod) çözümü ile yerli ve milli uçaksavar olarak tanımlanan CANiK M2 QCB'nin daha yüksek atış hızına sahip gelişmiş versiyonu olan CANiK M2F büyük ilgi gördü.

"Savunmadaki gücümüzü gururla temsil ediyoruz"

SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "Türk savunma sanayisinin gücünü artırdığı ve dünyanın dört bir yanında adından söz ettirdiği bu dönemde, CANiK olarak biz de gelişmiş üretim ve Ar-Ge gücümüzle dünya pazarlarına yönelik büyük hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Şu anda dünyanın dört kıtasında 68 ülkeye ihracat gerçekleştiren CANiK markamız ile Türkiye ekonomisinin kalkınmışlık seviyesini daha ileri noktalara taşımak için üretim, ihracat ve inovasyon faaliyetlerimizi hızlandırdık. CANiK olarak savunma alanında dünya fuarlarının hepsinde yer alıyoruz. Şili, havacılık, uzay ve savunma sanayisine çok ciddi yatırımlar yapan bir ülke konumunda bulunuyor. Bu noktada Şili, Arjantin ve Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika pazarı için FIDAE Fuarı'nda yer almak çok önemliydi. Burada yeni iş birliklerine imza atarak, hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Sırada Güney Afrika'da HUNTEX ve Filipinler'de ADAS Fuarlarımız olacak. Yeni yol haritalarımızla Türkiye'nin dünyadaki bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

CANiK'e Latin Amerika'dan tam not aldı

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Silah, Şili, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CANiK'e Latin Amerika'dan tam not aldı - Son Dakika


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