CANiK, Güney Afrika\'da HuntEx 2025 Fuarına Katılıyor

CANiK, yurt dışı pazarındaki etkinliğini artırmak için 25-28 Nisan tarihlerinde Midrand, Güney Afrika'da düzenlenen HuntEx 2025 fuarına katılacağını duyurdu.

Son iki yılda ihracatını 13 kat artırdığını aktaran şirket, fuarda sergileyeceği yenilikçi ürünü METE MC9 PRIME ile bu pazardaki büyümesini desteklemeyi hedefliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Ürün kalitesi yanında eğitim programları ve satış sonrası hizmetler ile şirket başarısı destekleniyor. CANiK ACADEMY, bugüne kadar Güney Afrika'da 300'den fazla kişiye tabanca eğitimi verdi. CANiK Güney Afrika Atış Takımı'nın başarıları, satış sonrası hizmetlerin etkinliği ve dinamik pazarlama kampanyaları başarının yapı taşları oldu.

'Özgün ürün, nitelikli eğitim, satış sonrası hizmet' üçlüsüne dayalı çok yönlü strateji, pazarda oluşan kullanıcı sadakati ve markaya duyulan güvenle birleşince kısa sürede önemli bir pazar payı getirdi.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yakaladıkları başarıyı Güney Afrika'ya taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen SYS Grup CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, şunları söyledi:

"Ulaştığımız başarı gerçekten gurur verici ama bununla yetinmiyoruz. Bu fuarla birlikte METE MC9 PRIME tabancamızı bu pazara sunuyoruz. İleri teknolojiye sahip ürünlerimiz, başarıya giden yolda en büyük güvencemiz. Bunu; eğitim, satış sonrası destek ve kullanıcı deneyimi gibi alanlardaki hizmetlerimizle taçlandırıyoruz. Güney Afrika'da kısa sürede yakaladığımız büyüme ivmesi, agresif pazarlama stratejilerimiz, sahadaki ekiplerimizin başarısı ve CANiK ACADEMY'nin katkılarıyla oluştu. Şunu net biliyoruz ki, eğer ürününüz iyiyse, zorlu pazarlar bunu çok daha iyi fark ediyor. Hedefimiz, Türkiye'yi başarıyla temsil ederken bu pazarda uzun vadeli kalıcılık sağlamaktır. HuntEx 2025, bu vizyonun önemli bir adımıdır. Bu fuara, Güney Afrika'da pazar hakimiyeti en hızlı büyüyen tabanca markası unvanıyla katılıyoruz. Bundan sonra da bu büyümeyi sürdürmek ve artırmak için Güney Afrika'da olacağız."