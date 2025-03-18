CANiK, LAAD 2025'te Latin Amerika için İşbirlikleri Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

CANiK, LAAD 2025'te Latin Amerika için İşbirlikleri Yapacak

CANiK, LAAD 2025\'te Latin Amerika için İşbirlikleri Yapacak

CANiK, LAAD 2025'te Latin Amerika pazarındaki varlığını güçlendirecek iş birlikleri gerçekleştirecek.

18.03.2025 09:22
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CANiK'in de bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, Güney Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı olan LAAD 2025'te Latin Amerika pazarındaki varlığını güçlendirecek iş birliklerine imza atacak.

Güney Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı olan LAAD 2025 – Latin America Aerospace & Defence, 1-4 Nisan 2025 tarihleri arasında Rio de Janeiro'da gerçekleşecek. Fuar, Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika'daki büyük askeri alım projelerinin şekillendiği bir platform olarak öne çıkıyor.

Dünya çapında savunma sanayi liderlerini, üst düzey askeri yetkilileri ve endüstri profesyonellerini bir araya getiren etkinliğe, Türk savunma sanayinin öncü markası CANiK ve bağlı olduğu SYS Grup şirketleri güçlü bir katılım sağlayacak.

Grup şirketleri CANiK, UNIROBOTICS ve AEI Systems, fuarda geniş bir ürün yelpazesini sergileyecek, yenilikçi ürünleri ve yeni nesil çözümlerini Brezilya ve Latin Amerika'daki kullanıcılarla doğrudan buluşturacak. Fuarda büyük iş birlikleri ve sözleşmelere imza atarak ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi planlayan CANiK, bölgedeki stratejik ortaklıklarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

CANiK, Brezilya Ordusu'nun 12.7x99mm M2 QCB ağır makineli tüfek ihalesini kazanarak bu pazardaki varlığını önemli ölçüde artırdı ve sadece bireysel silahlar değil, ağır silah sistemleri alanında da küresel bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. LAAD 2025, CANiK'in Brezilya'daki başarılarını pekiştirerek yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları geliştirmesi için kritik bir platform sunuyor.

Fuarda öne çıkacak yeniliklerden biri, AEI Systems'ın dünya çapında büyük yankı uyandıran VENOM LR adlı 30x113mm orta kalibre topu olacak. Düşük geri tepme özelliği ve ayarlanabilir atış hızıyla dikkat çeken bu yenilikçi sistem, Brezilya için stratejik bir öneme sahip bulunuyor. Dünyanın önde gelen 30x113mm mühimmat üreticilerinden biri olan Brezilya, envanterinde aktif olarak kullandığı mühimmatlar sayesinde VENOM LR'ın sunduğu geniş mühimmat çeşitliliğine en aşina ülkelerden biri olarak dikkati çekiyor. Bu bağlamda, CANiK ve Türk savunma sanayi, Brezilya'nın güvenlik ve savunma ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknoloji çözümler sunmayı amaçlıyor.

UNIROBOTICS ise diğer grup şirketlerinin ortaya koyduğu silah sistemlerini güvenilir ve etkin birer platforma dönüştüren uzaktan komutalı silah kulelerini ön plana çıkaracak.

SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, fuara ilişkin değerlendirmesinde, ihracat hedeflerine ulaşma anlamında LAAD 2025'i çok önemsediklerini söyledi. Özellikle Brezilya'nın sahip olduğu potansiyel dikkate alındığında CANiK için stratejik bir pazar ve Latin Amerika'nın bütününe açılan önemli bir kapı olduğunu vurgulayan Aral, bu nedenle bölgedeki varlıklarını güçlendirmek adına etkinliğe en yeni çözümleriyle güçlü bir katılım sağlayacaklarını belirtti. Aral, "LAAD 2025, bölgedeki ortaklıklarımızı derinleştirmek ve Türk savunma sanayinin gücünü bir kez daha ortaya koymak için eşsiz bir fırsat sunuyor. VENOM LR gibi çığır açan sistemlerimizle ve yeni yeteneklerle donattığımız uzaktan komutalı silah sistemlerimizle Brezilya'nın ve Latin Amerika'nın diğer ülkelerinin savunma ihtiyaçlarına en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Rio De Janeiro, Latin Amerika, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Brezilya, İhracat, Ekonomi, Samsun, Rio, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CANiK, LAAD 2025'te Latin Amerika için İşbirlikleri Yapacak - Son Dakika

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