CANiK Malezya envanterine girdi - Son Dakika
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CANiK Malezya envanterine girdi

04.04.2022 08:59
CANiK Malezya envanterine girdi

CANiK dünyanın en büyük savunma fuarlarından biri olan Malezya'daki 17'nci Defence Service Asia (DSA) ve National Security (NATSEC) Asia 2022'ye damgasını vurdu.

CANiK dünyanın en büyük savunma fuarlarından biri olan Malezya'daki 17'nci Defence Service Asia (DSA) ve National Security (NATSEC) Asia 2022'ye damgasını vurdu.

Fuarın en çok ilgi gören ve en yoğun standı olan CANiK, şirket iştiraki ve entegrasyon devi UNIDEF ile birlikte fuar boyunca bölge ülkelerle çeşitli ön görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan anlaşma ile Malezya'da CANiK STORE açılmasına yönelik süreci de başlatan firma ayrıca, en dikkat çeken silahlarından CANiK M2 QCB ile Malezya Kara Kuvvetleri'nin envanterine girmiş oldu.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, ihracat atağına hızla devam ediyor. Savunma fuarlarının en önemlilerinden Malezya'daki DSA-NATSEC Asia 2022'ye yeni ürünleriyle damgasını vuran CANiK, yerli ve milli ürünleriyle Türk savunma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

CANiK M2 QCB Malezya envanterine girdi

Malezya'daki 17'nci Defence Service Asia (DSA) ve National Security (NATSEC) Asia 2022 Fuarı'nda, CANiK standını başta Malezya ve tüm bölge ülkelerden olmak üzere 20'nin üzerinde delegasyon ziyaret etti. CANiK, 25 bine yakın ziyaretçi ile fuarın en çok ilgi gören ve en yoğun standı oldu. Fuarda gurur verici pek çok güzel gelişme de yaşandı. Markanın en dikkat çekici silahlarından CANiK M2 QCB, Türk zırhlı araç üretici firma ile yürüttüğü bir proje ile Malezya Kara Kuvvetleri'nin envanterine girmiş oldu.

Kuala Lumpur'da CANiK STORE aday şehirleri arasına girdi

Fuarda entegrasyon devi UNIDEF tarafından geliştirilen silah podu (Gun Pod) çözümü, Malezya Hava Kuvvetleri'nin ve birçok bölge ülkesinin dikkatini çekti. Bölge ülkelerle ön görüşmelere başlayan UNIDEF'in kuruma özel entegrasyon çözümleri ve titiz mühendislik anlayışı otoritelerden tam not aldı. MECANIK ve CANiK STORE'da fuarda yoğun ilgi gördü. Şirket, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da CANiK STORE açılması için projelendirme sürecini de başlattı.

"Ülkemizi gururla temsil etmeye devam ediyoruz"

Fuar boyunca CANiK markasının çok başarılı bir süreç gerçekleştirdiğini belirten SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "Türkiye savunma sanayisinin son dönemde dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği somut iş birliği projelerinden ve mevcudiyetlerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz de CANiK olarak gerek yaptığımız görüşmeler gerekse silah ihracatımızla ülkemizi dünyada gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Malezya'da gerçekleştirdiğimiz projeler de buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Türkiye ve Malezya arasında güçlü siyasi ve ticari ilişkiler var. Savunma sanayii alanındaki yeni iş birlikleriyle bunu daha da ileriye taşımak için elimizden gelen her desteği sunmaya hazırız" dedi. - SAMSUN

CANiK Malezya envanterine girdi
CANiK Malezya envanterine girdi
CANiK Malezya envanterine girdi

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Türkiye, Malezya, Silah, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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