Operasyonun ardından Çankaya Belediyesinde hareketlilik - Son Dakika
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Operasyonun ardından Çankaya Belediyesinde hareketlilik

Operasyonun ardından Çankaya Belediyesinde hareketlilik
11.07.2026 11:34  Güncelleme: 11:40
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Operasyon sonrası CHP'li partililer ve destekçileri belediye binası önünde toplandı.

Çankaya Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonun ardından çok sayıda CHP'li partili ve parti destekçisi belediye binası önünde toplandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Çankaya Belediyesine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Operasyonlarda gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 27'si gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonun ardından çok sayıda CHP'li ve parti destekçisi Çankaya Belediyesi'nin önünde toplanırken, belediye binasının önünde ve giriş katında ise kalabalık oluştu.

Öte yandan, polis ekiplerBelediye çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, bina girişinde kontrollü geçiş sağlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltı ve arama işlemleri ise devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Başsavcılığı, Çankaya Belediyesi, Hüseyin Can Güner, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Operasyonun ardından Çankaya Belediyesinde hareketlilik - Son Dakika

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