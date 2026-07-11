Operasyonun ardından Çankaya Belediyesinde hareketlilik

Çankaya Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonun ardından çok sayıda CHP'li partili ve parti destekçisi belediye binası önünde toplandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Çankaya Belediyesine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Operasyonlarda gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 27'si gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonun ardından çok sayıda CHP'li ve parti destekçisi Çankaya Belediyesi'nin önünde toplanırken, belediye binasının önünde ve giriş katında ise kalabalık oluştu.

Öte yandan, polis ekiplerBelediye çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, bina girişinde kontrollü geçiş sağlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltı ve arama işlemleri ise devam ediyor. - ANKARA