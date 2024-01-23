 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çankırı'da Aralık Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 63 Bin 3 Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da Aralık Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 63 Bin 3 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Çankırı'da Aralık ayı sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 3 oldu. Otomobiller yüzde 38,1, traktörler yüzde 26,3, motosikletler yüzde 15,5, kamyonetler yüzde 14,4, kamyonlar yüzde 3,5, minibüsler yüzde 1,1, otobüsler yüzde 0,8 ve özel maksatlı taşıtlar yüzde 0,5 oranında yer aldı. Ayrıca, Aralık ayında trafiğe kaydedilen toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 95 adet arttı.

Çankırı\'da Aralık Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 63 Bin 3 Oldu
23.01.2024 - 19:01,
Abone Ol

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 3 oldu. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 38,1 'ini otomobil, yüzde 26,3 ünü traktör, yüzde 15,5 'ini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Çankırı'da Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 95 adet arttı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu, Çankırı, Aralık, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Aralık Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 63 Bin 3 Oldu - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:07:50. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Aralık Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 63 Bin 3 Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement