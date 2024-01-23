Çankırı\'da Aralık Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 63 Bin 3 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 3 oldu. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 38,1 'ini otomobil, yüzde 26,3 ünü traktör, yüzde 15,5 'ini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Çankırı'da Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 95 adet arttı. - ÇANKIRI