Çankırı'da Nisan İhracatı 45,7 Milyon Dolar

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2026 yılı Nisan ayında ihracat 45 milyon 700 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2026 yılının Nisan ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 45 milyon 700 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 33 milyon 655 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 8 milyon 113 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 832 bin dolar ile "öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı" ürün grubu takip etti. Nisan ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 38 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Nisan ayında Çankırı'dan 75 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 11 milyon 319 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 5 milyon 881 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 5 milyon 123 bin dolar ile Macaristan bulundu.

Çankırı'nın 2026 yılı Nisan ayındaki ithalatı ise 15 milyon 852 bin dolar oldu. 36 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 3 milyon 411 bin dolar ile "tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi" ürün grubu, 2 milyon 925 bin dolar "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ve 2 milyon 253 bin dolar ile "diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Nisan ayında 32 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 3 milyon 778 bin dolar ile Rusya Federasyonu yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 607 bin dolar ile Çin, üçüncü sırada 1 milyon 165 bin dolar ile Kotdivuar takip etti.

Öte yandan, Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 288,3 oldu. - ÇANKIRI