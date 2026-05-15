Çankırı\'da Nisan Konut Satışları Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verilerine göre, Çankırı'da Nisan ayında 213 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Çankırı'da Nisan ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 11 adet artarak 213 adet oldu. Çankırı Merkez ilçesinde Nisan ayında 139 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 65,3 oldu. Nisan ayında Çankırı genelinde toplam 46 adet iş yeri satıldı. Nisan ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 2 adet artarak 29 adet olarak açıklandı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,4 oldu. Çankırı'da ilk el konut satış sayısı 64 adet olarak gerçekleşti. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 30,0 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 5 adet azalarak 149 adet oldu. - ÇANKIRI