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Çankırı'da Nitelikli Eğitim ile İşçi Mutlu-İşveren Mutlu Projesi Hayata Geçiriliyor - Son Dakika
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Çankırı'da Nitelikli Eğitim ile İşçi Mutlu-İşveren Mutlu Projesi Hayata Geçiriliyor

Çankırı'da nitelikli elaman sorununa çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen 'Nitelikli Eğitim ile İşçi Mutlu-İşveren Mutlu Projesi' ile sanayinin ihtiyacı olan vasıflı işçi yetiştirilecek. Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanacak projeye Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 4 milyon lira destek sağlanacak ve Çankırı'da sanayinin ihtiyacı olan yeni teknolojiye hakim nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaçlayan proje ile Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulacak modern atölyelerde, öğrencilerin sektörle uyumlu bir şekilde teknolojik makine ve donanımlarla eğitim almaları sağlanarak istihdam edilmesi hedefleniyor.

Çankırı\'da Nitelikli Eğitim ile İşçi Mutlu-İşveren Mutlu Projesi Hayata Geçiriliyor
29.12.2023 - 18:52,
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Çankırı'da nitelikli elaman sorununa çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen 'Nitelikli Eğitim ile İşçi Mutlu-İşveren Mutlu Projesi' ile sanayinin ihtiyacı olan vasıflı işçi yetiştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı' (SOGEP) çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanacak destekle kurulacak modern atölyelerde sanayinin ihtiyacı olan güncel teknik bilgilere sahip nitelikli elemanlar yetiştirilmesi adına 'Nitelikli Eğitim ile İşçi Mutlu - İşveren Mutlu Projesi'nin sözleşmesi imzalandı. Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanacak projeye Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 4 milyon lira destek sağlanacak ve Çankırı'da sanayinin ihtiyacı olan yeni teknolojiye hakim nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaçlayan proje ile Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulacak modern atölyelerde, öğrencilerin sektörle uyumlu bir şekilde teknolojik makine ve donanımlarla eğitim almaları sağlanarak istihdam edilmesi hedefleniyor.

Projenin imza töreninde konuşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, projenin Çankırı için hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Nitelikli Eğitim ile İşçi Mutlu-İşveren Mutlu Projesi Hayata Geçiriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da Nitelikli Eğitim ile İşçi Mutlu-İşveren Mutlu Projesi Hayata Geçiriliyor - Son Dakika
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