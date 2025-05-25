Çankırı\'da Yapı Ruhsatı Verilen Bina ve Daire Sayısı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Çankırı'da 3 ayda 61 bina, 694 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından 2025 yılı Ocak-Mart dönemi Yapı İzin İstatistikleri açıklandı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2025 yılının Ocak - Mart aylarında bina sayısı 61, daire sayısı 694, toplam yüzölçümü ise 106 bin 525 metrekare oldu. verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2025 yılının Ocak - Mart aylarında; bina sayısı 27, daire sayısı 55, toplam yüzölçümü ise 23 bin 699 metrekare oldu. Çankırı'da yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 106 bin 525 metrekare iken bunun 67 bin 066 metrekaresini konut, 12 bin 426 metrekaresi konut dışı ve 27 bin 034 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. - ÇANKIRI