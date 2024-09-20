Çankırı ve Kastamonu'da Konut Satışları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı ve Kastamonu'da Konut Satışları Açıklandı

Çankırı'da konut satışları %32,4 artarak 282, Kastamonu'da ise %5,2 azalarak 570 adede ulaştı.

20.09.2024 21:32
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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı ve Kastamonu'da Ağustos ayında 852 adet konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Ağustos ayında Çankırı genelinde konut satışları 282 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 arttı. Çankırı Merkez ilçesinde Ağustos ayında 183 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 64,9 oldu. Ağustos ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 28 adet oldu. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 azaldı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 9,9 oldu. İpotekli satılan konutların 5 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 23 tanesi ise ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,6 artarak 254 adet oldu. Ağustos ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 90,1 oldu.

Kastamonu'da ise, Ağustos ayında 570 adet konut satıldı. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı. Kastamonu Merkez ilçesinde Ağustos ayında 294 adet konut satıldı. Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 51,6 oldu. Ağustos ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 38 adet oldu. İpotekli konut satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,7 azaldı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 6,7 oldu. İpotekli satılan konutların 10 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 28 tanesinin de ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 532 adet oldu. Ağustos ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 93,3 oldu. Ağustos ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 azalarak 190 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 33,3 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 artarak 380 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66,7 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çankırı ve Kastamonu'da Konut Satışları Açıklandı - Son Dakika

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