Çankırı ve Kastamonu'da Mayıs Ayında 536 Konut Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı ve Kastamonu'da Mayıs Ayında 536 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Çankırı ve Kastamonu'da Mayıs ayında toplamda 536 adet konut satışı gerçekleşti. Çankırı'da konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 33,3 azalırken, Kastamonu'da ise yüzde 3,8 arttı. İpotekli konut satışlarının payı Çankırı'da yüzde 7,8 iken, Kastamonu'da yüzde 6,9 oldu.

13.06.2024 19:04
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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı ve Kastamonu'da Mayıs ayında 536 adet konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Mayıs ayında Çankırı genelinde konut satışları 128 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 azaldı. Mayıs ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 75. il oldu. Mayıs ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 10 adet oldu. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,4 azaldı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 7,8 oldu. İpotekli satılan konutların 1 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 9 tanesinin ise ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 azalarak 118 adet oldu. Mayıs ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 92,2 oldu.

Kastamonu genelinde ise Mayıs ayında 408 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Mayıs ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 54. il oldu. Mayıs ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 28 adet oldu. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,0 azaldı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 6,9 oldu. İpotekli satılan konutların 3 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 25 tanesinin de ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 380 adet oldu. Mayıs ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 93,1 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çankırı ve Kastamonu'da Mayıs Ayında 536 Konut Satıldı - Son Dakika

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