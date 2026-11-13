Carbon Tracker COP31 metninde fosil yakıtlardan uzaklaşma ve elektrifikasyon istedi - Son Dakika
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Carbon Tracker COP31 metninde fosil yakıtlardan uzaklaşma ve elektrifikasyon istedi

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Carbon Tracker Direktörü Richard Folland, COP31 sonuç metninde fosil yakıtlardan uzaklaşma ifadesinin yer alması gerektiğini söyledi. Folland, hedefin temiz enerjiyle elektrifikasyon olduğunu, elektriğin kısmen fosil yakıtla üretilmesi halinde amacın kaçırılacağını belirtti.

Londra merkezli finansal düşünce kuruluşu Carbon Tracker Politika Direktörü Richard Folland, iklim krizinin tırmandığı bir dönemde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sonuç metninde fosil yakıtlardan uzaklaşma ihtiyacını kabul eden bir ifadenin yeniden yer alması gerektiğini belirterek, temiz enerjiyle sağlanan elektrifikasyonun hedeflendiğini söyledi.

Folland, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında AA muhabirine elektrifikasyon taahhüdünün tüm ülkelerin kabul edeceği kapsayıcı karara bağlanması gerektiğini ifade etti.

Elektrifikasyon bildirgesinde elektriğin hangi kaynaklarla üretileceğine ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmesi gerektiğine işaret eden Folland, "Elektrik hala kısmen fosil yakıtlarla üretiliyorsa asıl amaç kaçırılmış olur. Hedef, temiz enerjiyle sağlanan elektrifikasyon." dedi.

Folland, elektrifikasyon ile fosil yakıtlardan uzaklaşma gündemi arasında bir bağ kurulması gerektiğini belirterek, bir yanda fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik adımların, diğer yanda ise neye geçiş yapılacağı sorusunun bulunduğunu, bu sorunun yanıtının da elektrifikasyon ve temiz enerji olduğunu kaydetti.

"Fosil yakıtlardan uzaklaşma ihtiyacını kabul eden bir ifadeye ihtiyacımız var"

Fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin ifadenin Dubai'deki COP28'in sonuç bildirgesinde yer aldığını ancak Bakü ve Belem'de düzenlenen sonraki iki zirvede metinlere girmediğini hatırlatan Folland, "Bu konuda geriye gitmiş gibiyiz. Oysa iklim krizi tırmanıyor. Bu nedenle fosil yakıtlardan uzaklaşma ihtiyacını kabul eden bir ifadeye ihtiyacımız var. Yoksa iklim değişikliğini başka nasıl çözeceğiz?" ifadesini kullandı.

Folland, COP31'in Paris ya da Dubai gibi büyük manşetler üretmek üzere tasarlanmış bir zirve olmadığına dikkati çekerek, bu uygulama COP'unun asıl meselesinin hükümetlerin taahhüt ve hedeflerinin ötesinde sahada atacakları adımlar olduğunu vurguladı.

Yatırımcılar politika öngörülebilirliği bekliyor

Hürmüz krizinin Avrupa'daki petrol ve gaza olan bağımlılığı ciddi şekilde ortaya çıkardığına işaret eden Folland, krizin enerji fiyatları üzerindeki etkisinin bu bağımlılığın sürdürülemeyeceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Folland, ülkelerin krizin ardından yeni fosil yakıt güzergahları aradığını belirterek, aynı dönemde dünyanın bazı bölgelerinde elektrikli araç satışlarında ani bir artış yaşandığını, bunun yükselen yakıt fiyatlarına verilen olumlu bir tepki olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların hükümetlerden her şeyden çok uzun vadeli politika öngörülebilirliği ve istikrar beklediğinin altını çizen Folland, hükümetlerin uzun vadede güvenilebilecek politika adımları açıklaması halinde yatırımcıların sermayelerini yatırma olasılığının artacağını söyledi.

Folland, enerji dönüşümünün iklim sorununun merkezinde yer aldığını vurgulayarak, iklim krizinin en büyük nedeninin fosil yakıtlara bağımlılık olduğunu, fosil yakıt tüketimine her zamanki gibi devam edilmesi halinde emisyonların ve küresel sıcaklıkların artmaya devam edeceğini anlattı.

Dönüşümün bir gecede gerçekleşemeyeceğini ancak bunun her şeyi olduğu gibi bırakmak için gerekçe olmadığını belirten Folland, dünya genelinde yeni projelerde temiz enerji maliyetlerinin ciddi şekilde düştüğünü, yatırımcıların sermayelerini bu alana yönlendirmesi için biraz daha güvene ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Avrupa'da dönüşüm geri döndürülemez

Avrupa'da elektrik sektöründeki dönüşümün geri döndürülemez olduğunu kaydeden Folland, Batı Avrupa'nın büyük ölçüde kömürden çıktığını, Avrupa hükümetlerinin enerji güvenliği ve ulusal güvenlik gerekçesiyle Rus gazı ithalatını azaltmayı da hızlandırdığını aktardı.

Folland, "Yeni temiz enerji yatırımları, yeni gaz ya da kömür yatırımlarına kıyasla daha ucuz ve sürekli daha da ucuzluyor." dedi.

Kaynak: AA
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