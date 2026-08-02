Caretta Caretta IAC 2026'nın Maskotu - Son Dakika
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Caretta Caretta IAC 2026'nın Maskotu

Caretta Caretta IAC 2026\'nın Maskotu
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Caretta caretta, IAC 2026'nın simgesi olarak Antalya'nın doğal mirasını ve uzay vizyonunu temsil ediyor.

Akdeniz'in turkuaz sularında binlerce kilometre yol katettikten sonra doğduğu sahile dönen caretta caretta, Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) yerel kimliğini ve uzay vizyonunu bir araya getirecek.

Türkiye'nin uzay diplomasisindeki ve Milli Uzay Programı'ndaki vizyonunu küresel arenaya taşıyacak etkinlik, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Kongre için maskot olarak belirlenen caretta caretta da "From the Turquoise to the Stars" (Turkuazdan Yıldızlara) sloganıyla, Antalya kıyılarından uzayın derinliklerine uzanan keşif yolculuğunun simgesi olacak.

Yumurtlama dönemi dışında yaşamını denizde sürdüren caretta caretta, havadan oksijen almasına rağmen uzun süre su altında kalabilmesi, zorlu göç rotalarını aşması ve doğduğu sahili yıllar sonra yeniden bulabilmesiyle dikkati çekiyor. Türün uzun göç yolculuğu, insanlığın uzaya açılma serüveniyle benzerlik taşıyor. Her iki yolculuk da bilinmeyene doğru ilerlemeyi, zorluklara karşı dayanıklılığı, kararlılığı ve keşfetme arzusunu temsil ediyor.

Caretta carettaların doğdukları sahile geri dönmesi ise uzay araştırmalarının merkezinde yine dünyanın bulunduğu mesajını veriyor. İnsanlığın uzak gezegenlere ve yıldızlara ulaşma hedefi, aynı zamanda asıl yuvası olan dünyayı koruma sorumluluğunu da beraberinde getiriyor.

Antalya'nın yerel değerinden küresel mesaja

Türkiye, caretta carettaların Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarına ev sahipliği yapıyor. Antalya'nın Belek ve Kundu kıyılarının yanı sıra Yumurtalık, Anamur, Köyceğiz ve Dalyan sahilleri, türün neslinin devamı açısından kritik bölgeler arasında yer alıyor.

Kongrenin düzenleneceği Belek, Türkiye'de en fazla caretta caretta yuvasının bulunduğu kıyı alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Böylece kongrenin maskotu, yalnızca Antalya'yı temsil eden görsel bir unsur değil, etkinliğin gerçekleştirileceği bölgenin doğal mirasını dünyaya tanıtan güçlü bir sembol niteliği de taşıyor.

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettanın maskot olarak seçilmesiyle aynı zamanda sürdürülebilirlik, çevre bilinci, biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakılması konularına dikkatin çekilmesi amaçlanıyor. Güçlü kabuğuyla kendisini korurken engin denizlerde özgürce yol alan caretta caretta, insanlığın dünyadaki köklerinden güç alarak sonsuz evrene açılmasını da simgeliyor.

Deniz kaplumbağası, sabır, azim ve umudun temsilcisi

Binlerce kilometrelik göç rotasında karşılaştığı engellere rağmen hedefine ulaşan deniz kaplumbağası, sabır, azim ve umudun temsilcisi olarak 5-9 Ekim tarihlerinde IAC 2026'nın "The World Needs More Space" temasını, Antalya'nın doğal ve kültürel kimliğiyle buluşturacak.

"Turkuazdan Yıldızlara" sloganıyla, Antalya'nın turkuaz kıyıları yolculuğun başlangıç noktası, uzay ise insanlığın ortak geleceği ve keşif ufku olarak konumlandırılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Antalya, Çevre, Uzay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Caretta Caretta IAC 2026'nın Maskotu - Son Dakika

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