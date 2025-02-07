Cari Açık Beklentisi 3.6 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Cari Açık Beklentisi 3.6 Milyar Dolar

Ekonomistler, aralık ayında 3.665 milyar dolar cari açığı öngörüyor, 2024 tahmini ise 9.651 milyar dolar.

07.02.2025 16:17
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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Şubat'ta açıklanacak "Aralık 2024 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari denge beklentileri, 4 milyar 800 milyon dolar açık ile 1 milyar dolar fazla arasında değişti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2024 için cari açık beklentisi 9 milyar dolar ile 10 milyar 406 milyon dolar aralığında yer aldı.

2025 sonunda ise cari işlemler açığının 19 milyar 909 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, kasımda 2 milyar 871 milyon dolar fazla verirken yıllıklandırılmış cari açık 7 milyar 372 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari Açık Beklentisi 3.6 Milyar Dolar - Son Dakika

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