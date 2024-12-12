Cari İşlemler Ekim'de 1,9 Milyar Dolar Fazla Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Cari İşlemler Ekim'de 1,9 Milyar Dolar Fazla Verdi

Cari İşlemler Ekim\'de 1,9 Milyar Dolar Fazla Verdi

2024 Ekim ayında cari işlemler hesabı 1,9 milyar dolar fazla verdi, son beş ay üst üste fazla.

12.12.2024 12:00
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı Ekim ayında cari işlemler hesabı 1,9 milyar dolar fazla verdi ve cari işlemler hesabı son beş yıldır ilk kez beş ay üst üste fazla vermiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı cari işlemler istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Bolat, cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşmenin makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonominin geleceğine dair olumlu bir tablo sunduğunu belirtti. Cari işlemlerde sağladıkları iyileşmeler neticesinde risk priminin de düşmeye devam ettiğini aktaran Bolat, ekonomideki güven ortamının güçlendiğine işaret etti. İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında kararlılıkla uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarını verdiğine dikkati çeken Bolat, "2024 yılı ekim ayında cari işlemler hesabı 1,9 milyar dolar fazla vermiştir. Cari işlemler hesabı son beş yıldır ilk kez beş ay üst üste fazla vermiştir. 2024'ün ilk 10 ayında cari işlemler açığı 32,8 milyar dolar azalarak, 3,3 milyar dolara gerilemiştir. 2023 yılı Mayıs ayında 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 47,9 milyar dolar azalarak, 2024 Ekim ayı itibarıyla 7,7 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 7,2 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini korumuştur. Yıllıklandırılmış hizmetler ihracatımız, Ekim 2024 itibarıyla 112,5 milyar dolara yükselerek rekorunu yenilemiştir" açıklamasında bulundu.

"Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91 oranında azalışla 3,3 milyar dolar olarak kaydedilmiştir"

İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün finansal istikrara ve makroekonomik istikrara katkı sağladığını vurgulayan Bolat, bunun aynı zamanda ekonomik dengeleri güçlendirdiğini, büyümeye olumlu ve net katkı verdiğini kaydetti. İşgücü piyasalarında istikrarlı ve dayanıklı görünüme katkı sağladığını da dile getiren Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"Cari işlemler açığı, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91 oranında azalışla 3,3 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylelikle tepe noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 47,9 milyar dolar azalarak, 2024 Ekim ayı itibarıyla 7,7 milyar dolara gerilemiştir. 2024 Ekim ayında yıllıklandırılmış ihracatımız, yıllık bazda yüzde 3'lük artışla 262,2 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 7,4'lük azalışla 340,1 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 30,9 oranında azalarak 77,9 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,8 puan artarak yüzde 77,1 olmuştur."

"Hizmet gelirleri ekim ayında yıllıklandırılmış bazda 112,5 milyar dolarla rekorunu yenilemiştir"

Bakan Bolat, 2023 Mayıs ayında yıllık 122,2 milyar dolar olan dış ticaret açığının 17 ayda 44,3 milyar dolar azaldığını belirterek, "Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri ekim ayında yıllıklandırılmış bazda 112,5 milyar dolarla rekorunu yenilemiştir. Hizmet ihracatının içinde yer alan seyahat gelirleri ise 54,1 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir" dedi.

Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelerin ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirdiğini sözlerine ekleyen Bolat, "İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu ve rekor düzeyde kaydedilmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari İşlemler Ekim'de 1,9 Milyar Dolar Fazla Verdi - Son Dakika

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