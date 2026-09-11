Cari işlemler hesabı Temmuz'da 36 milyon dolar fazla verdi

Temmuz ayında cari işlemler hesabı 36 milyon ABD doları fazla kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Temmuz ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, cari işlemler hesabı 36 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.972 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.579 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Temmuz ayında cari açık yaklaşık 40,7 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,2 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,5 milyar ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 25,2 milyar ABD doları ve 1,9 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 8.228 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.893 milyon ABD doları ve 5.968 milyon ABD doları oldu.

Finans hesabı

2026 yılı Temmuz ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net portföy yatırımları 6,0 milyar ABD doları, krediler 50,9 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,4 milyar ABD doları katkı verirken; finansal türevler 5,1 milyar ABD doları, net doğrudan yatırımlar 0,3 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 22,5 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 31,5 milyar ABD doları oldu.

Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 514 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1.154 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 640 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 169 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 322 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Temmuz ayında 5.841 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 1.969 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 2.368 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 914 milyon ABD doları ve 1.710 milyon ABD doları net alış, diğer sektörler ihraçlarında ise 172 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.713 milyon ABD doları ve 1.998 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 130 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 74 milyon ABD doları ve 1.605 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.679 milyon ABD doları net artış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 14.252 milyon ABD doları net artış oldu.