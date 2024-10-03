CarrefourSA Çukurova Havalimanı'nda Açıldı

Ekonomi

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yeni mağazasını Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre CarrefourSA, 64 ilde 1200'e yakın mağazası, bayileri dahil olmak üzere 15 bin kişiye ulaşan kadrosuyla müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata ulaştırırken, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açılan yeni mağazasıyla Türkiye'de bir havalimanında mağaza açan ilk organize gıda perakende markası oldu.

Geçen aylarda Mersin'de ulusal ve uluslararası yolculara hizmet vermeye başlayan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açılan yeni mağazasıyla CarrefourSA, havalimanı yolcularına hem günlük alışveriş ihtiyaçlarını karşılama imkanı hem de kaliteli ve taze ürünlerle dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

250 metre kare alanda kurulan, 1200 ürünün yer aldığı geniş ürün yelpazesiyle CarrefourSA, müşteri memnuniyeti odaklı yenilikçi hizmet anlayışıyla yolculuk öncesi ve sonrası tüm ihtiyaçları karşılıyor.