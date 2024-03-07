CarrefourSA, Kadın Üretici Pazarı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Ekonomi

CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, geleneksel hale getirdiği "Kadın Üretici Pazarı" ile kutlayarak kadın üreticilerle müşterilerini buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin "Kadınların Gücü CarrefourSA'nın Gücü" sloganıyla yola çıktığı ve 2018'den bu yana geleneksel hale gelen "Kadın Üretici Pazarı" bu yıl da Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üretici kadınları ağırladı.

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleşen etkinlikte kadın üreticiler süt ürünlerinden bakliyata, taze sebze ve meyveden organik içeceklere kadar birçok ürünle İstinye CarrefourSA Hiper'de müşterilerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Burçin Çelik, şirket olarak 30 yılı aşkın süredir üreticiye, üretime ve gıdanın geleceğine değer veren bir bakış açısıyla çalıştıklarını belirterek, "Genel müdürlük çalışanlarımızın ve icra kurulumuzun yarısı, tüm çalışanlarımızın da yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Eşitlik ilkesine inanıyoruz ancak bu eşitliğin sadece kendi çalışanlarımızla kısıtlı kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanındaki üretici kadınları destekliyoruz ve emeklerinin reyonlardan müşterilere ulaşmasına fırsat tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

" Üreticilerimiz bu özel etkinlikte kendi değerini görebiliyor"

Sorumluluklarının sadece müşterilerine iyi alışveriş deneyimini sunmak olmadığına dikkati çeken Çelik, "Doğrusu CarrefourSA'da" söylemleriyle işlerinin her adımında topluma ve çevreye değer katmayı hedeflediklerini aktardı.

Çelik, 2018'den itibaren devam eden misyonlarının bir parçası olarak, kadın üreticilerimizin ekonomik bağımsızlıklarını desteklemeyi ve kendi işlerini kurmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Değerli üreticilerimizle birlikte meyve sebzeden, kuru gıdaya, şarküteri ürünlerinden pasta ekmek ürünlerine kadar birçok farklı ürün kategorisinde üretim yapılmasını destekliyoruz. Müşterilerimiz de Türkiye'nin değerli topraklarından, üreticilerinden elde edilen bu ürünlere CarrefourSA güvencesiyle ulaşıyor. Üreticilerimiz bu özel etkinlikte kendi değerini, emeğini ve başarısını da görebiliyor. Biz de CarrefourSA olarak her zaman üreten ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen her kadının yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü ve üreten kadınların Türkiye'sine ulaşmayı diliyor, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."