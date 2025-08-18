Çarşamba'da Ejder Meyvesi Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çarşamba'da Ejder Meyvesi Hasadı Başladı

Çarşamba\'da Ejder Meyvesi Hasadı Başladı
18.08.2025 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Neşe Özbek, Samsun'un Çarşamba ilçesinde 500-600 kilo ejder meyvesi hasadı bekliyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek'in yetiştirdiği ejder meyvesinde hasat sezonu başladı.

Çarşamba'nın Yukarı Donurlu Mahallesi'nde 480 metrekarelik alanda tropikal ejder meyvesi yetiştiren Neşe Özbek, bu yıl kış mevsiminin zorlu geçmesine rağmen 500-600 kilo civarında ürün beklediklerini söyledi. Sobayla ısı sağladıklarını ve dumanlama yöntemiyle dondan zarar görmeden sezonu açtıklarını belirten Özbek, "Bu yıl beklediğimiz hasadı aldık. Hiçbir zayiat yaşamadık" dedi.

Ejder meyvesinin sıcak iklimi sevdiğini, aşırı soğukların ve yüksek sıcaklıkların bitkiyi strese sokarak tomurcuk oluşumunu engellediğini ifade eden Özbek, "Yazın gölgeleme, kışın ise ısıtma ve koruma tedbirleriyle yetiştiriciliği sürdürüyoruz. Ortam sıcaklığının sıfırın altına düşmemesi için gayret ettik" diye konuştu.

Geçen yıllarda üreticilere zarar veren kahverengi kokarca böceğinin bu sezon ilaçlama sayesinde etkili olmadığını aktaran Özbek, "Bu yaz meyvelerimizde hiçbir zarar oluşmadı" ifadelerini kullandı.

Çarşamba Ovası'nda ilk defa ejder meyvesi yetiştiren Özbek, başlangıçta çevreden olumsuz tepkiler aldığını ancak ürünlerin verimli çıkmasıyla yoğun ilgi görmeye başladığını söyledi. Serasını büyütmeyi hedeflediğini dile getiren Özbek, "Meyvemiz insan sağlığı için de oldukça faydalı. Tanıtmaktan mutluyum. Şu anda satış fiyatı 250 TL" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çarşamba, Ekonomi, samsun, Kadın, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çarşamba'da Ejder Meyvesi Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 17:44:42. #7.13#
SON DAKİKA: Çarşamba'da Ejder Meyvesi Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.