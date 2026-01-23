Çarşamba, Karadeniz\'in ticaret ve tarım merkezi

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba'nın Karadeniz Bölgesi'nde ticaret ve tarım açısından önemli bir merkez konumunda bulunduğunu söyledi.

ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ı makamında ağırladı. Gerçekleşen görüşmede, Çarşamba'nın geleceğine yönelik ortak akıl ve iş birliği vurgusu öne çıktı. Başkan Dündar, ilçenin ekonomik potansiyelini daha da güçlendirmek amacıyla tarım, ticaret ve yatırım alanlarında hayata geçirilebilecek ortak projelere dikkat çekti. Belediye olarak Ticaret Borsası ile yürütülecek iş birliklerinin ilçenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz ise Çarşamba'nın Karadeniz Bölgesi'nde ticaret ve tarım açısından önemli bir merkez konumunda bulunduğunu belirtti. Üretici, tüccar ve sanayiciyle birlikte ilçeyi hem bölgesel hem de ülke genelinde örnek bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, belediye ile ortak projelere açık olduklarını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, üreticinin korunması, tarımsal yatırımların artırılması ve Çarşamba'nın önemli tarım ürünlerinden biri olan fındığın ticaretinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Fındıkta katma değerin artırılması, pazarlama imkanlarının genişletilmesi ve yerel üreticinin desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Bunun yanı sıra verimli tarım arazilerinin korunması ve yerel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - SAMSUN