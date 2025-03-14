Çarşamba OSB\'de 36 Sanayi Parselinden 32\'si Tahsis Edildi

Samsun'un Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) bulunan toplam 36 adet sanayi parselinin 32'sinin tahsisinin yapıldığı açıklandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Çarşamba OSB'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Valilikten ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda, "Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde oluşan toplam 36 adet sanayi parselinin 32'sinin tahsisi gerçekleşmiş olup, toplamda 532 bin metrekare alandan 4 parselde 23 bin metrekare boş sanayi parseli alanı bulunmaktadır. Tahsisi gerçekleşen firmalardan 8 firma iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almıştır. 2 firma yapı kullanma belgesi almıştır. 21 firmanın aktif inşaat ruhsatı bulunmaktadır. 1 firma proje aşamasındadır" denildi. - SAMSUN