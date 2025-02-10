Ekonomi

Çarşamba Şeker Fabrikası MKE'ye devredildi: Dünyada tek olan savunma sanayi ürünü üretilecek

Başkan Doğan: "İmzalar atıldı, Çarşamba Şeker Fabrikası'na MKE tarafından 5 üretim tesisi kurulacak"

"Dünyada sadece bir ülkede üretilen ve dışarıdan satın aldığımız savunma sanayi ürünü artık burada üretilecek"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 14 yıldır atıl vaziyette duran 780 dönümlük Çarşamba Şeker Fabrikası'nın, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne devredildiğini ve imzaların atıldığını belirterek, "Dünyada sadece bir ülkede üretilen, Türkiye'nin dışarıdan satın aldığı, Türk mühendisler tarafından yerli ve millileştirilmiş bir ürün artık burada üretilecek" dedi.

SBB Meclisi Şubat Ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu, Başkan Halit Doğan'ın meclis başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 52 gündem maddesinin kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda kendisine gelen soruları cevaplayan Başkan Doğan, 14 yıldır atıl duran ve Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile MKE'ye tahsis edilen Çarşamba Şeker Fabrikası ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"Türkiye'nin dışarıdan satın aldığı savunma sanayi ürünü artık burada üretilecek"

Savunma sanayi ihtiyacı kapsamında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak üretimlerin Samsun'da yapılacağını ifade eden SBB Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba Şeker Fabrikası 14 yıl boyunca atıl vaziyette orada durdu. Onlarca insan çalışmadığı halde yıllarca maaş aldı. 2019 yılında pandemi öncesinde ilçe belediye başkanıyken fabrikayı faaliyete geçirmek için pancar seferberliği başlattık. O yıl 100 bin ton ihtiyaca karşı tüm uğraşlara rağmen 50 bin ton pancar teslim edebildik. Sonuç itibarıyla pandemi sonrasında da bu fabrika çürümeye yüz tuttu. İçerisinde de 60'a yakın personel kaldı. Memur sayısı çok azaldı, işçiler kaldı. MKE ülke savunması için önemli bir kuruluş. MKE'nin, dünyada sadece 1 ülkede üretilen ve dışarıdan satın aldığımız, dışarıya bağımlı olduğumuz bir ürünü üretmekle alakalı Türkiye'de limana yakın bir bölgede en az 200 dönüm arazi arayışı içerisinde olduğu bize ifade edildi. Çarşamba Şeker Fabrikası arazisi bunun için uygun bir yer. Yan tarafı da OSB. Yanıyla birlikte bir Savunma Sanayi Kampüs Alanı oluşturabilir miyiz diye bir düşüncemiz oldu. MKE Genel Müdürü'ne konuyu arz ettik. Onlar ekibiyle gezdiler ve alanın elverişli olduğunu söylediler. Burada en az 5 üretim tesisi kurabileceklerini, önce bahsettiğim üretimden başlayacaklarını ifade ettiler. Ayrıca özel, yanmaz içerikleri olan savunma sanayinde kıyafet olarak zorunlu ihtiyaç olan üretimleri de burada yapacakları ve en az 2 bin kişi istihdamına kadar süreç içerisinde çıkabilecekleri bir fabrika alanını burada hayata geçirebileceklerini söylediler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından medikal cerrahi, savunma sanayi gibi 5 farklı alanda Samsun özel teşvik kapsamına alınacak. Bununla ilgili çalışma devam ediyor. Eğer savunma sanayi ile ilgili böyle bir yatırımı Samsun'a kazandırabilirsek hem bununla alakalı alınacak işleri hızlandırma ve Allah nasip ederse başka büyük savunma sanayi firmalarının da şehrimizi tercih etmelerinde önemli imkan sağlayacağını düşündük. Samsun'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"MKE 5 üretim tesisi kuracak"

MKE tarafından kurulacak 5 üretim tesisi ile Samsun'un kapasitesinin de yukarıya çıkacağını ifade eden Başkan Doğan, "Şeker fabrikasını, bir şey olacak diye kaç yıl daha ne için bekletelim? Üreticiden bir aksiyon yok. Bugün geldiğimiz aşamada bir fabrikayı, çalışanlarıyla birlikte 700 küsur dönümlük alanı ama üretilmeyen bir yeri bekletmek midir önemli olan? Türkiye için önemli, dünyada dışa bağımlı olduğumuz ve Türk mühendisler tarafından yerli ve millileştirilmiş bir ürünü burada üreterek, kendi savunma sanayi ham maddemizi üreterek bu işe katkı sağlayacak bir fabrikaya dönüşmesi midir? Nihayetinde amacımız Samsun'un üretim kapasitesini yukarıya taşımak. Bu şehir 1 emeklisine 1 çalışan düşen bir şehir. Türkiye ortalaması 1,7 çalışan 1 emekli. 350 bin SGK'lı çalışanımız varsa 350 bin emeklimiz var. Yaş ortalamamız Türkiye ortalamasının 2 yaş üstünde. Çarşamba'daki üreticilerin çocukları başka yerlerde çalışıyor, üreticilerin çoğu emekli. Biz eğer orada şeker fabrikasına hammadde üretecek gençleri oluşturamazsak, bu genç nüfusun oluşmadığı yerde ne sanayi üretimi yapabiliriz ne şeker pancarı üretebiliriz. Çarşamba'da şu anda 5-10 bin ton pancar üretiliyor. Bunlar da Kastamonu Şeker Fabrikası'na üreticiye masraf çıkartmadan fabrika tarafından alınıyor, küspesi de gönderiliyor. Üretenler için mağdur olunacak bir durum yok. 15 yılda bir eyleme konu olan bir fabrikadan bugün gerçek manada içinde bir eylem olan, üretim olan ve Türkiye'nin önemli bir ihtiyacına da cevap verebilecek, Samsun'u MKE'nin savunma sanayi fabrikalarından birisinin olduğu bir şehir haline getirebilecek önemli bir iş oldu. Samsun'a hayırlı olsun. Bugün elimizde çalışmayan bir fabrika, çalışmasına dönük güzel bir uygulama fırsatı var" şeklinde konuştu.

"Alan, Cumhurbaşkanımızın imzasından çıkmış, MKE'ye tapusuyla her şeyiyle geçmiş bir alan"

Fabrikanın tam anlamıyla MKE'ye geçtiğinin altını çizen Doğan, "Yetkililer, söz konusu fabrikaya binaları için değil, limana yakınlığıyla alakalı geldiklerini ifade ettiler. Fabrika arazisi 780 dönüm, OSB ile birlikte toplam 1 milyon 800 bin dönüm. Ormanlık alana ise yapılaşma mümkün değil. MKE söz konusu yeni fabrika için ihaleye çıkmış ve alanın etrafını çeviriyor. Bir bakkal bile açılsa ruhsata tabi oluyor. Burada yapacakları üretim tesislerinin bir ÇED süreci olacaktır. Suya, toprağa, havaya ve çevreye zarar verecekleri bir şey içerisinde olmayacağımız gibi, bu yatırım devletimizin bir yatırımı olacak. Bu SBB Meclisi'nin karar verdiği bir uygulama değil. Kararı verilmiş, Cumhurbaşkanımızın imzasından çıkmış, MKE'ye tapusuyla her şeyiyle geçmiş bir alandan bahsediyoruz. Alanın tamamı sarılacak, güvenli bir bölge haline getirilerek üretime başlanacak. Burası Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili önemli bir firmasına ev sahipliği yapan önemli bir yer oldu. Allah yapanlardan, bugüne getirenlerden, razı olsun. 1974'te kurulan Çarşamba Şeker Fabrikası bugün önemli bir amaca hizmet eden bir fabrikaya dönüşmüştür. Süreç ilerledikçe, üretim arttıkça şehrimize faydası da olacaktır" ifadelerini kullandı.