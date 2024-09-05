Fındık Üretimi Tehlikede: Kahverengi Kokarca ile Mücadele Artırılmalı

Ekonomi

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, bölgede etkili olan kahverengi kokarcanın kontrol altına alınamadığı takdirde, fındıkta ciddi bir üretim kaybı yaşanabileceğini belirterek, mücadelenin dozunun arttırılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çarşamba İlçe Başkanı Temel Baş, Samsun Çarşambalılar Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Hüseyin Avni Özdemir ile parti ve dernek üyeleri, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ayrı ayrı ziyaret etti. Ziyaretlerde, fındıkta son yıllarda ortaya çıkan kokarca zararlısının fındık mahsulüne verdiği ekonomik zarar masaya yatırıldı. Başkan Yılmaz, fındığın korunması adına atılacak adımlarda, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelenin önemine vurgu yaparak, böceğin kontrol altına alınmadığı takdirde bölgede önemli bir üretim kaybının yaşanabileceğini ifade etti. Yılmaz, "İlçemiz için ortak gayemiz Çarşamba'da yürütülen çalışmaların daha kapsamlı hale getirilerek üreticinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde olmalıdır. Tüm kamu kuruluşları, STK'lar ve siyasi partiler üreticinin sesine ortak olmalıdır" dedi.

"Mücadelenin dozu mutlaka arttırılmalı"

Kokarca zararlısı için yapılan mücadeleyi değerlendiren Başkan Yılmaz, "Mücadelenin dozunun mutlaka artırılması gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl da dile getirdiğimiz gibi bu zararlı için toplu bir seferberlik sürdürülmeli. Kokarca zararlısına büyük oranda bir çözüm getirilmezse bölgemizin en değerli ürünü fındık tehlike altına girecektir" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretlerde, ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Onur Bahattin Yılmaz, Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin de bulundu. - SAMSUN