 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Çarşamba Ticaret Borsası'nda kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Çarşamba Ticaret Borsası'nda kabul edildi

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili'yi kabul ederek, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacaklarını belirtti. İki ülke arasındaki tarımsal faaliyetler ve ticari imkanlar konusunda fikir alışverişi yapıldığı ziyarette, fındık üretiminde yaşanan kahverengi kokarca sorunu da ele alındı.

Gürcistan\'ın Trabzon Başkonsolosu Çarşamba Ticaret Borsası\'nda kabul edildi
24.01.2024 - 10:49,
Abone Ol

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili'yi kabul eden Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Türkiye ve Gürcistan arasında öncelikle ekonomi kaynaklı ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına gereken tüm özveriyi göstereceğiz" dedi.

Yaklaşık iki ay önce göreve başlayan Başkonsolos İashvili, Samsun'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Çarşamba Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Başkan Yılmaz ile bir araya geldi. Batum Türk Gürcü İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Dikme, Çarşamba Gürcü Kültür Derneği Başkanı Ömer Semiz, Başkan Yardımcıları Mehmet Köse, Tasan Ayan, Turan Pakgör, Davut Yaman ve Bahattin Oğuzeş ile ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Genel Sekreter Sercan Yaşar ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin'in de yer aldığı ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki tarımsal faaliyetler ve ticari imkanlar konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Başkonsolos İashvili, yaklaşık 600 bin Türk'ün yaşadığı Gürcistan ile sosyal ve ekonomik ilişkilerin her yıl daha da arttığına dikkat çekerek bu dostluğun devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, İashvili'ye Çarşamba'nın ekonomisi ve ticaretine ilişkin detaylı bilgiler vererek, bölge ekonomisinin en önemli gelir kaynağı olan fındığın kahverengi kokarca sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yılmaz, Kahverengi kokarca nedeniyle, 2015-2017 yılları arasında Gürcistan'daki fındık üretim alanlarında yüzde 80'lere varan zarar tespit edildiğini hatırlatarak, İashvili'nin konu ile ilgili görüşlerini aldı.

Ziyarette konuşan Başkan Kazım Yılmaz, "Çarşamba yüzyıllardır verimli toprakların sağladığı avantajlar ile gelişmiş, Samsun ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak ürünler yetiştirmiştir. Aktif ticari yaşamın yanı sıra, üretimi, işlenmesi ve ihracatı yapılan fındık, Çarşamba, Samsun ve Karadeniz Bölgesi için stratejik bir konumdadır. Bölgemiz için böylesine bir öneme sahip olan fındığın geleceği için endişelerimizi sizlerle paylaştık. Yaşanan bu sorun üzerine görüş alışverişimizi devam ettirmek, tecrübeleriniz hakkında bilgi sahibi olmayı isteriz. ÇTB olarak Türkiye ve Gürcistan arasında öncelikle ekonomi kaynaklı ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına gereken tüm özveriyi göstereceğimizi dile getirmek isterim" diye konuştu.

Çarşamba'ya gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İashvili, Başkan Yılmaz ve Borsa Yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı anı takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gürcistan, Çarşamba, Trabzon, Türkiye, Tarım, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Çarşamba Ticaret Borsası'nda kabul edildi - Son Dakika


20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Son Dakika
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Çarşamba Ticaret Borsası'nda kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement