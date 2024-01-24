Gürcistan\'ın Trabzon Başkonsolosu Çarşamba Ticaret Borsası\'nda kabul edildi

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili'yi kabul eden Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Türkiye ve Gürcistan arasında öncelikle ekonomi kaynaklı ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına gereken tüm özveriyi göstereceğiz" dedi.

Yaklaşık iki ay önce göreve başlayan Başkonsolos İashvili, Samsun'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Çarşamba Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Başkan Yılmaz ile bir araya geldi. Batum Türk Gürcü İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Dikme, Çarşamba Gürcü Kültür Derneği Başkanı Ömer Semiz, Başkan Yardımcıları Mehmet Köse, Tasan Ayan, Turan Pakgör, Davut Yaman ve Bahattin Oğuzeş ile ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Genel Sekreter Sercan Yaşar ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin'in de yer aldığı ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki tarımsal faaliyetler ve ticari imkanlar konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Başkonsolos İashvili, yaklaşık 600 bin Türk'ün yaşadığı Gürcistan ile sosyal ve ekonomik ilişkilerin her yıl daha da arttığına dikkat çekerek bu dostluğun devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, İashvili'ye Çarşamba'nın ekonomisi ve ticaretine ilişkin detaylı bilgiler vererek, bölge ekonomisinin en önemli gelir kaynağı olan fındığın kahverengi kokarca sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yılmaz, Kahverengi kokarca nedeniyle, 2015-2017 yılları arasında Gürcistan'daki fındık üretim alanlarında yüzde 80'lere varan zarar tespit edildiğini hatırlatarak, İashvili'nin konu ile ilgili görüşlerini aldı.

Ziyarette konuşan Başkan Kazım Yılmaz, "Çarşamba yüzyıllardır verimli toprakların sağladığı avantajlar ile gelişmiş, Samsun ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak ürünler yetiştirmiştir. Aktif ticari yaşamın yanı sıra, üretimi, işlenmesi ve ihracatı yapılan fındık, Çarşamba, Samsun ve Karadeniz Bölgesi için stratejik bir konumdadır. Bölgemiz için böylesine bir öneme sahip olan fındığın geleceği için endişelerimizi sizlerle paylaştık. Yaşanan bu sorun üzerine görüş alışverişimizi devam ettirmek, tecrübeleriniz hakkında bilgi sahibi olmayı isteriz. ÇTB olarak Türkiye ve Gürcistan arasında öncelikle ekonomi kaynaklı ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına gereken tüm özveriyi göstereceğimizi dile getirmek isterim" diye konuştu.

Çarşamba'ya gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İashvili, Başkan Yılmaz ve Borsa Yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı anı takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN