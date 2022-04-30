Çarşı pazarda bayram bereketi yaşanıyor - Son Dakika

Bursa'nın tarihi çarşı ve pazarlarında bayram bereketi yaşanıyor. 2 sene salgın sebebiyle tedirgin olan vatandaşlar, rahat alışveriş yapmanın keyfine vardı. Adım atacak yer kalmayan çarşı pazar esnafının yüzü satışlarla güldü.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Bursa'da da vatandaşları bayram alışveriş telaşı sardı. Kim gelen misafirlerine yemek şeker ikram etmek için pazar alışverişini yaparken, kimi ise yeni kıyafet almak için çarşının yolunu tuttu. Özellikle çocuk kıyafetinin yanı sıra, şeker ve tatlıcıların önünde yoğunluklar göze çarptı.

Tarihi Kapalı Çarşı, Uzun Çarşı, Okçular, Tuzparazı ve Reyhan bayram alışverişi yapar vatandaşlarla doldu taştı. Esnaf vatandaşın yapmış olduğu alışverişten memnun olurken, çarşı yarın ve gece boyunca açık olacak. - BURSA