Üye Girişi
Casper Excalibur, oyun endüstrisindeki teknolojik gelişmeleri sıraladı - Son Dakika

Casper Excalibur, oyun endüstrisindeki teknolojik gelişmeleri sıraladı

28.12.2021 14:33
Casper Excalibur, oyun endüstrisindeki teknolojik gelişmeleri sıraladı

Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, oyun endüstrisinde zaman içinde yaşanan teknolojik gelişmeleri sıraladı.

Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, oyun endüstrisinde zaman içinde yaşanan teknolojik gelişmeleri sıraladı.

Casper açıklamasına göre, eski çevrim içi oyunlar, metin tabanlı teknoloji ile iki boyutlu grafiklere dayalıydı. 3D grafiklerin ve özel efektlerin icadıyla, oyun bilgisayarlarının gelişmesiyle oyunlar daha da gerçekçi bir hale geldi. 3D grafik teknolojisi gerçekçi dokular oluşturmak, fiziksel özellikleri hesaplamak ve nesneler arasında oyun içi etkileşim sağlamak için yeni araçlar yarattı.

Oyun dünyasındaki en önemli gelişmelerden AR ve VR teknolojileri oyuncuların her zamankinden daha keyifli zaman geçirmesini sağladı. AR ve VR teknolojileri, oyuncuların sanal oyun dünyasıyla daha fazla entegre olabilmesini mümkün kıldı ve fiziksel sınırları ortadan kaldırarak oyun keyfini en üst seviyeye taşıdı.

İnternetin gelişmesi, gamer arkadaşların çevrim içi dünyada bir araya gelmesini sağladı. Daha hızlı ve daha güçlü bir altyapıya sahip gelişmiş internet teknolojileri, grup halinde oynanacak oyunları sanal bir etkinlik haline getirdi.

Mobilleşme ve oyuncu laptopları, oyun dünyasının bugün olduğu yere gelmesinde etkili oldu. Son yıllarda gelişen güçlü işlemciler, ekran ve grafik kartları, üstün depolama alanları ve soğutma sistemleri ile oyuncu laptopları birer performans abidesi haline gelirken, müsait olunan her yerde ve her dakika oyun oynanmasına olanak sağlamasıyla oyunseverlerin sınırlarını ortadan kaldırmasına da yardımcı oldu.

Yüz ve ses tanıma, hareket kontrolleri, yüksek çözünürlüklü ekranlar, giyilebilir konsollar gibi teknolojilerin oyun oynama deneyimini daha gerçekçi hissettirebilme amacı taşıyor.

Hipergerçeklik de gerçeğe yakın bir oyun deneyimi sağlamak için sanal gerçekliği ve fiziksel gerçekliği bir araya getiriyor. VR ve AR teknolojilerinin buluşması ve bir üst seviyesi olarak düşünülebilecek hipergerçeklik sayesinde oyuncular, bazı sanal nesnelere ulaşabilecek ve hatta onlara fiziksel bir şekilde dokunuyormuş gibi hissedebilecek. Bu teknoloji, yavaş yavaş oyun dünyasına giriş yapmaya ve oyunculara sürükleyici bir oyun deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

YORUMLAR
500

oyunlar, Casper, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Casper Excalibur, oyun endüstrisindeki teknolojik gelişmeleri sıraladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi         
14:27
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı         
14:17
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23

Son Dakika Haberleri
14:27 İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?
14:26 Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi
14:25 Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap
14:18 Binlerce ölü balığın kıyıya vurduğu baraj gölünde korkutan tablo!
14:16 Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı
14:10 Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu
14:07 NASA, ilahiyatçı işe alacak
13:58 Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz
13:43 11 bin yıl öncesine dayanan dostluk: Köpekler ve insanlar
13:38 Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 14:39:45. #1.11#
SON DAKİKA: Casper Excalibur, oyun endüstrisindeki teknolojik gelişmeleri sıraladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement