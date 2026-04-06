Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Birinci Oldu

Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Marmaris'te koşulan sezon açılış yarışı Ege Rallisinde birinciliğe ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, asfalt zeminde gerçekleştirilen yarış, Marmaris'in alışılmış güneşli havasının aksine yoğun yağmur altında koşuldu. Kaygan ve sürekli değişen zemin şartları ekipler için zorlu bir mücadele ortamı oluşturdu.

Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan ve Türkiye'yi Dünya Ralli Şampiyonası'nda temsil eden Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, organizasyona gelecek hafta düzenlenecek Hırvatistan Rallisi öncesinde test amacıyla katıldı. Araç ayarları, sürüş karakteri ve lastik kullanımı üzerine odaklanan ekip, test odaklı yaklaşıma rağmen performansıyla dikkati çekti. İlk etaptan itibaren liderliği ele geçiren Türkkan-Albayrak ekibi, rallinin ilk gününde koşulan tüm etapları kazanarak rakiplerine üstünlük kurdu. Ekip, yarışı en yakın rakibinin 2 dakika 18 saniye önünde ilk sırada tamamladı. Birincilikle Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, Dünya Ralli Şampiyonası öncesinde moral kazandı.

Takım, Dünya Ralli Şampiyonası takviminde yer alan Hırvatistan Rallisi'nde hem puan farkını kapatmayı hem de şampiyonluk yolunda güçlü bir adım atmayı hedefliyor. Rijeka merkezli organizasyon, değişken hava koşulları, yüksek kesimlerdeki kar kalıntıları, çamurlu bölümleri ve sürekli değişen asfalt karakteriyle sezonun zorlu asfalt rallileri arasında yer alıyor.

Son iki sezonda Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde eden ekip, Acropolis Rallisi'nde de zafere ulaşmıştı.