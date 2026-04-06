Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Birinci Oldu
Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Birinci Oldu

06.04.2026 13:26
Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisinde yağmur altında birincilik elde ederek moral kazandı.

Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Marmaris'te koşulan sezon açılış yarışı Ege Rallisinde birinciliğe ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, asfalt zeminde gerçekleştirilen yarış, Marmaris'in alışılmış güneşli havasının aksine yoğun yağmur altında koşuldu. Kaygan ve sürekli değişen zemin şartları ekipler için zorlu bir mücadele ortamı oluşturdu.

Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan ve Türkiye'yi Dünya Ralli Şampiyonası'nda temsil eden Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, organizasyona gelecek hafta düzenlenecek Hırvatistan Rallisi öncesinde test amacıyla katıldı. Araç ayarları, sürüş karakteri ve lastik kullanımı üzerine odaklanan ekip, test odaklı yaklaşıma rağmen performansıyla dikkati çekti. İlk etaptan itibaren liderliği ele geçiren Türkkan-Albayrak ekibi, rallinin ilk gününde koşulan tüm etapları kazanarak rakiplerine üstünlük kurdu. Ekip, yarışı en yakın rakibinin 2 dakika 18 saniye önünde ilk sırada tamamladı. Birincilikle Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, Dünya Ralli Şampiyonası öncesinde moral kazandı.

Takım, Dünya Ralli Şampiyonası takviminde yer alan Hırvatistan Rallisi'nde hem puan farkını kapatmayı hem de şampiyonluk yolunda güçlü bir adım atmayı hedefliyor. Rijeka merkezli organizasyon, değişken hava koşulları, yüksek kesimlerdeki kar kalıntıları, çamurlu bölümleri ve sürekli değişen asfalt karakteriyle sezonun zorlu asfalt rallileri arasında yer alıyor.

Son iki sezonda Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde eden ekip, Acropolis Rallisi'nde de zafere ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu
Icardi’den kendisine gelen tepkilere cevap Icardi'den kendisine gelen tepkilere cevap
En sonunda bunu da gördük Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:38
Taraftar merakla bekliyordu İşte Asensio’nun son durumu
Taraftar merakla bekliyordu! İşte Asensio’nun son durumu
13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Birinci Oldu
