Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'nde genç pilotlarıyla başarılara imza attı - Son Dakika
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Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'nde genç pilotlarıyla başarılara imza attı

27.06.2022 12:09
Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'nde genç pilotlarıyla başarılara imza attı

Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir Rallisi'nde başarılı sonuçlara imza attı.

Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir Rallisi'nde başarılı sonuçlara imza attı.

Castrol Ford Team Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye, 23-25 Haziran'da düzenlenen Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Eskişehir ETİ (ESOK) Rallisi'nde genç pilotları ile pek çok başarı elde etti.

Toplam uzunluğu 116 kilometre asfalt zeminli 8 özel etaptan oluşan ralliyi daha önce 4 kez kazanan Avrupa Şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotları ile tam kadro yarışırken, 4 çeker Ford Fiesta R5 ile Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi, "Gençler" kategorisinde birinciliği, "Genel Klasman"da ise ikinciliği kazandı.

23 Haziran'da Odunpazarı Evleri meydanında düzenlenen seremonik startın ardından 24 Haziran'da Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda yer alan Servis Park'tan başlayan Eskişehir ETİ (ESOK) Rallisi'nde, ilk gün 4 özel etap geçildi ve yarış yine Servis Park'ta son buldu.

25 Haziran'da başlayan ikinci günde değişken hava şartları büyük rol oynadı. Castrol Ford Team Türkiye'nin, Türkiye'ye geçen yıl Avrupa Ralli Kupası "Gençler" ve "İki Çeker" şampiyonluklarını kazandıran 1999 doğumlu Ali Türkkan ve tecrübeli co-pilot Burak Erdener, "Genel Klasmanda" üçüncü sırada götürdükleri yarışta, yağmur beklentileri ile son luptaki lastik stratejileri sayesinde son etapta ikinciliğe tırmandı.

Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi, "Genel Klasman"da beşinciliğe yerleşti.

"Gençler" sınıfında Ford Fiesta R2T ile yarışan Can Sarıhan ve co-pilotu Sevi Akal ise asfalt zemindeki tecrübelerini arttırarak üçüncülüklerini korudu.

Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017'den itibaren yeni formatıyla devam eden ve Ford Fiesta'lar için özel olarak düzenlenen "Fiesta Rally Cup"ta bu yıl yeni 4 çeker Rally3'lerin de mücadeleye katılmasıyla rekabet üst seviyedeydi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Türkiye, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'nde genç pilotlarıyla başarılara imza attı - Son Dakika

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