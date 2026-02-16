Castrol Ford Team Türkiye, İsveç Rali'nde İlk 5'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Castrol Ford Team Türkiye, İsveç Rali'nde İlk 5'te

Castrol Ford Team Türkiye, İsveç Rali\'nde İlk 5\'te
16.02.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Türkkan ve Oytun Albayrak, Junior WRC'de dört etap galibiyetiyle sezona puanla başladı.

Castrol Ford Team Türkiye, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) ilk ayağı İsveç Rallisi'nde ilk 5 içinde yer aldı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlu zeminde düzenlenen organizasyonda Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, Junior WRC klasmanında yarıştı.

Rallinin ilk etabını kazanarak liderliğe yükselen ekip, beşinci etapta yoldan çıkarak zaman kaybı yaşadı. Yarışa ertesi gün 40 dakikalık ceza süresiyle devam eden takım, organizasyon boyunca toplam dört etap galibiyeti elde etti.

Ali Türkkan ve Oytun Albayrak, Junior WRC genel klasmanında ilk 5 içerisinde finişe ulaşarak şampiyona puanı kazandı.

Geçen sezonu dünya üçüncüsü derecesiyle tamamlayan ve 2026'da şampiyonluk hedefleyen ekip, bu sezon yeni dış tasarımıyla hazırlanan Ford Fiesta Rally3 aracıyla parkura çıktı.

Sezon, 9-12 Nisan'daki Hırvatistan Rallisi, 7-10 Mayıs'taki Portekiz Rallisi ve 30 Temmuz-2 Ağustos'taki Finlandiya Rallisi ile devam edecek. Şampiyona, 10-13 Eylül'de düzenlenecek Şili Rallisi ile tamamlanacak.

"Sezona önemli puanlarla başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, İsveç'e hızlı başladıklarını ve ilk etaplarda liderliği aldıklarını belirtti.

Beşinci etapta yaşadıkları durumun zaman kaybına neden olduğunu aktaran Bostancı, şunları kaydetti:

"Pes etmedik ve geri dönerek dört etap galibiyeti almayı başardık. 40 dakikalık cezaya rağmen yarışı Junior WRC genel klasmanında ilk 5 içerisinde bitirerek sezona önemli puanlarla başladık. Lider götürdüğümüz bir yarışta galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşasak da hızımızı ve gücümüzü tüm dünyaya gösterdik. Şimdi odak noktamız, geçtiğimiz yıldan tecrübeli olduğumuz ve güçlü performans sergilediğimiz Hırvatistan Rallisi. Hedefimiz dünya şampiyonluğu yolunda kararlılıkla ilerliyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, İsveç, Ford, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Castrol Ford Team Türkiye, İsveç Rali'nde İlk 5'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı

18:40
Jude Bellingham’ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Jude Bellingham'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
18:29
Aylar sonra ortaya çıktı Juventus Teknik Direktörü Spaletti’den Süper Lig devine ret
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!
18:20
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar
Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar
17:51
Esenler’de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 18:47:44. #7.11#
SON DAKİKA: Castrol Ford Team Türkiye, İsveç Rali'nde İlk 5'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.