Çavdarhisar\'da 2026 Altyapı Toplantısı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 yılı 1'inci Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Murat Ak başkanlığında yapılan toplantıya İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda, 2026 yılı içerisinde köylerde hayata geçirilmesi planlanan altyapı çalışmalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan bilgilendirmede; yol yapım ve bakım çalışmaları, içme suyu projeleri ile kilit parke taşı döşeme faaliyetlerinin yanı sıra köylerin diğer öncelikli ihtiyaçlarının da karşılanmasının hedeflendiği ifade edildi. - KÜTAHYA