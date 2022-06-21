Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," İlçemiz köylerinde meydana gelen etkili dolu yağışının ardından üretim alanlarında oluşan zarardan dolayı Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personellerince hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" denildi - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Çavdarhisar, Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çavdarhisar'da doludan zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları - Son Dakika

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