Çay Alım Bedeli 35 TL Oldu

TARIM ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 25,44 TL olan yaş çay alım bedelinin bu yıl için 35 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "ÇAYKUR 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında 25,44 ? olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35? olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" denildi.