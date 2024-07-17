Çay bahçelerinde gençleştirme budaması zorunlu hale getirildi

Ekonomi

Kaliteli çay yaprağı temin edilmesi amacıyla ruhsatlı çay bahçeleri, yedi yıllık bir süre için, her yıl onda bir oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kaliteli çay yaprağı temin edilmesi amacıyla ruhsatlı çay bahçeleri, yedi yıllık bir süre için, her yıl onda bir oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak. Bu bahçeler her yıl yedide bir oranında gençleştirme budamasına tabi tutuluyordu.

Üreticilerin onda bir oranında budayacakları alan miktarlarını gösterir listeler çay fabrikaları tarafından üreticilerin kayıtlı olduğu alım yerlerine veya muhtarlıklara budama zamanı başlamadan önce asılarak budama dönemi süresince ilan edilecek.

Ayrıca, budama tespit işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç bir hafta içerisinde "budama hak ediş icmali" beş gün süre ile askıya çıkarılacak.

Tebliğ, 21 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.