Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL

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Tüm dünyada artan enflasyon küresel bir kriz yarattı. Pandemiyle başlayan ve Rusya- Ukrayna savaşıyla devam eden tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle etiketler sürekli değişir hale geldi. Küresel kriz Türkiye'de de derinden hissediliyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon yüzde 70'e dayanmış durumda.

ÇAYKUR'DAN YÜZDE 43.71 ZAM

Akaryakıttan enerjiye, gıdadan giyime birçok ürüne zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Son zam çay, şeker ve kahve grubunda gerçekleşti. Çaykur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatını desteklemelerle birlikte 7 TL olarak açıklamasının üzerinden 2 gün geçmeden kuru çay fiyatına zam yaptı. Çaydaki fiyat artışı yüzde 43.71 oldu.

ZAMLAR ETİKETLERE YANSIMAYA BAŞLADI

Çaykur'un yaptığı zam sonrası herkes yeni çay fiyatlarını merak eder oldu. Marketler yüzde 43.7'lik zammı etiketlere yansıtmaya başlarken, etiketlerde fiyat artışı dikkat çekti.

40 TL'LİK ÇAY 74 TL OLDU

Önceden maksimum 40 TL'ye satılan 1 kiloluk çay, bazı marketlerde 74 TL'ye kadar çıktı. Çaykur'un yaptığı zam yüzde 43.7 oranındayken, marketlerdeki fiyat artışı ise yüzde 85'leri buldu.