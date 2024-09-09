Çaycuma ilçesinde çaya zam geldi

Ekonomi

Çaycuma ilçesinde, artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar çerçevesinde çaya zam geldi. Daha önce 7.5 TL olan bir bardak çayın fiyatı, yapılan son düzenlemeyle 10 TL'ye yükseldi. Zam, çay ocakları ve kıraathanelerde satışa sunulan çaylara anında yansıtıldı.

İlçede sadece çay değil, diğer içeceklerde de fiyatlar yükseldi. Yeni fiyat listesiyle birlikte oralet, kivi, tarçın, ıhlamur, muz ve kuşburnu gibi sıcak içecekler de 10 TL'ye satılmaya başlandı. Limonata, vişne ve ayran fiyatları 25 TL olarak güncellenirken, kahve, kakao ve salep gibi içeceklerin fiyatı ise 40 TL oldu. Zamların ardından, çay ocakları ve kıraathaneler yeni fiyat listesini müşterilerine tebliğ etmeye başladı. - ZONGULDAK