Çayeli Bakır'da Rezerv Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Çayeli Bakır'da Rezerv Artışı

Çayeli Bakır\'da Rezerv Artışı

Çayeli Bakır İşletmeleri, 8 km sondaj ile rezervlerini 7 milyon tona çıkararak rekorlar kırdı.

13.01.2025 14:16
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Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, yaptıkları 8 kilometrelik sondaj çalışmalarıyla rezervlerini 7 milyon tona çıkardıklarını söyledi.

Güreşçi, kent merkezindeki bir restoranda "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, 2024'ün Çayeli Bakır için rekorlar ve ödüllerle geçen bir yıl olduğunu belirtti.

Çayeli Bakır'ın, iş sağlığı güveliği konusunda öncü bir firma olduğunu kaydeden Güreşçi, "İş sağlığı güvenliği konusunda rekorlar kırdık ve ödüller aldık. Kaza sayılarımız azaldı. Bugün 900 gündür madende kayıp zamanlı bir kazamız olmadı." ifadesini kullandı.

Murat Güreşçi, geçen yıl 690 bin ton ham cevher ürettiklerini dile getirerek, bunları tesislerinde işleyip 62 bin ton konsantre üretip sattıklarını vurguladı.

Bu cevherlerden yine 14 bin ton bakır ve çinko metali elde ettiklerine değinen Güreşçi, şöyle devam etti:

"Tesisimizde yeteri kadar cevherimiz olmadığı için haftanın üç günü duruyoruz. Bu yüzden önümüzdeki 5 yıl için bir planımız var. Hem kendi ruhsat sahamızda hem de ruhsat sahamızın dışında Rize ili içerisinde daha çok arama yapmaya karar verdik. Geçen yıl tekrar arama çalışmalarına başladık. Birkaç hafta içerisinde ruhsat sahamızın içerisinde sondaj çalışmalarına tekrar başlayacağız. Yöreye katkı yapmaya devam etmek istiyoruz."

Maden sahasındaki son gelişmeler hakkında da bilgi veren Güreşçi, "Şu anda 400-500 metre derinlikte çalışmalar yürütüyoruz. Alt seviyelerdeki üretimi bitirdik. Günlük ortalama yer altından 2 bin, 2 bin 500 ton ham cevher çıkartıyoruz. İşletmede toplam 460 kişi çalışıyor." diye konuştu.

Güreşçi, geçen yıl rezervi 3 milyon ton olarak açıkladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yer altında 8 kilometrelik sondaj çalışması yaptık. Yaptığımız sondajlarla rezervi 7 milyon tona çıkardık. Yılda 600-700 bin ton cevher üretiyoruz. Madenin ömrünün en az 10 yıl daha zamanı var. Önümüzdeki beş yıl içinde arama çalışmaları sayesinde umuyorum ki çok daha ileriye götürürüz. Şu anda madenin kapanma konusu gündemimizden çıkmış durumda."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çayeli Bakır, Ekonomi, Enerji, Finans, rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çayeli Bakır'da Rezerv Artışı - Son Dakika

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