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ÇAYKUR çay tohumundan yağ üretecek - Son Dakika

ÇAYKUR çay tohumundan yağ üretecek

17.01.2022 19:43
ÇAYKUR çay tohumundan yağ üretecek

ÇAYKUR, gerçekleştirdiği Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleriyle çay tohumundan yağ üretimi yapmaya başlayacak.

ÇAYKUR, gerçekleştirdiği Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleriyle çay tohumundan yağ üretimi yapmaya başlayacak.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) siyah çayın ardından çıkardığı yeşil çay, beyaz çay, Matcaha çayı gibi ürünlerin yanı sıra AR-GE çalışmalarının neticesinde çay tohumundan üretilecek olan yağ ile üreticisinin ve tüketicisinin karşısına çıkacak.

ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Alim, üreticilerden 860 bin ton yaş çay aldıklarını, 157 bin 850 ton da kuru çay satışı gerçekleştirerek kurum tarihinde en yüksek alım ve satım rakamları ile son derece verimli bir yılı kapattıklarını dile getirerek AR-GE faaliyetlerine önem verdiklerini kaydetti.

Alim, "Yurt içi ve yurt dışında pazar payımızı artırarak ürün çeşitliliğini geliştirmeye devam ederken katma değerli yeni ürünler üretme ve bölge ekonomimizi ilave katkılar sağlama konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Siyah, yeşil ve beyaz çaylardan oluşan 110'u aşan çeşidin yanı sıra yeşil çay katkılı helva, makarna, pudra, detoks çaylarımızın yanı sıra çay tohumundan yağ üretimi için de çalışıyoruz" dedi.

Çaydan farklı ürünler üretmeye çalıştıklarını söyleyen Alim, "Bu yıl matcha latte diye 3'ü 1 arada çay şeklinde bir içeceğimiz çıkacak. Yeşil çaylı makarna, yeşil çaylı helva, yeşil çaylı detoks ürünlerimiz de var. Önceki yıl 4 ton yeşil çay pudrası satmıştık. Geçen yıl ise 6 tona çıkmış olduk. Matcha latte ile birlikte bu rakam 30 tonlara çıkacak. Yeşil çayın sağlık içinde faydalı, değerli bir ürün olduğu bir kez daha bu ürünlerimizle ortaya çıkmış olacak. Bu anlamda AR-GE çalışmalarımız her geçen gün farklı şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Çay tohumunda yağ üretimi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Alim, "Uzakdoğu'da bu yağ kullanılıyor. Kozmetik alanında, yemeklerde de çok etkin faydalı zeytinyağına eşdeğer bir yağ elde ettik. Maliyet konusunda farklı ne olabilir diye çalışmalarımız devam ediyor. Kozmetik sanayide ilk etapta girme şansımız çok yüksek. Ancak çay tohumundan kaliteli bir yağ elde ediliyor. Bunu süper kritik makinemizde ürettik. Cilt tamamen bu yağı emiyor. Çok farklı özellikleri var. İnşallah bu konuda da iddialı bir şekilde çalışacağız. Çayın yanında ayrıca tohumun iktisadi anlamda farklı bir yanını üreticilerimize sağlamış olacağız. Biz bununla farklı şeylerde düşünüyoruz ama ilk etapta çay tohumunun yağını çıkartıp hem kozmetik sanayide hem de diğer şekilde kullanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. - RİZE

ÇAYKUR çay tohumundan yağ üretecek

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Araştırma Geliştirme, Çaykur, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR çay tohumundan yağ üretecek - Son Dakika Ekonomi


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