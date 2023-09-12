Çaykur'dan çaya bir zam daha! Fiyat 97 günde 4. kez değişti - Son Dakika

Çaykur'dan çaya bir zam daha! Fiyat 97 günde 4. kez değişti

Son Güncelleme: 12.09.2023 14:33

Çaykur, çay fiyatlarına son 97 günde 4. kez zam yaptı. Haziranda yüzde 43, temmuzda yüzde 9.5, ağustosta yüzde 4.5 oranında fiyatı artan çaya bugün itibarıyla yüzde 15 daha zam geldi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( Çaykur ), çay fiyatlarına son 97 günde 4. zammı yaptı. Çaykur, haziran, temmuz ve ağustosun ardından eylülde de fiyat artışına gitti. BloombergHT'de yer alan habere göre, bugün itibarıyla çay fiyatları yüzde 15 oranında arttı. Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

FİYAT 97 GÜNDE YÜZDE 88,2 ARTTI

Çaykur, 8 Haziran'da yaptığı yüzde 43'lük zammın ardından 14 Temmuz'da yüzde 9.5, 15 Ağustos'ta ise yüzde 4.5 oranında fiyat artışına gitmişti. Bugünkü yüzde 15'lik zammın ardından çay fiyatları son 97 günde toplam yüzde 88,2 oranında zamlandı.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI SEÇİM ÖNCESİ AÇIKLANMIŞTI

Hatırlanacağı üzere seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaların ardından kuru çay fiyatlarına ardı ardına 4 kez zam geldi.

TÜİK'E GÖRE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 54

Öte yandan, TÜİK Ağustos ayı verilerine göre ise "çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri"ndeki fiyat artış oranı aylık bazda yüzde 7,17 olarak gözükürken, yıllık artış ise yüzde 54,61 olarak açıklandı.

Çaykur, Çay, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çaykur'dan çaya bir zam daha! Fiyat 97 günde 4. kez değişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur'dan çaya bir zam daha! Fiyat 97 günde 4. kez değişti - Son Dakika
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