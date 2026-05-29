ÇAYKUR'dan Tam Kapasite Yaş Çay Alımı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce yaş çay alımlarının tüm fabrikalarda tam kapasite şekilde devam ettiği belirtildi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay alımlarının 20 Mayıs'ta başladığı hatırlatıldı.

Geçen yıl üretilen çayların yüzde 65'inin ÇAYKUR tarafından alındığına işaret edilen açıklamada, "Siz kıymetli üreticilerimiz için ortaya koyduğumuz garantörlük görevini bu yıl da aynı şekilde sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz. Alımlarımız mevcut durumda herhangi bir aksama olmadan ve üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iş süreçlerinin yaş çay kampanyası boyunca üreticilere gerekli kolaylığı sağlayacak şekilde organize edildiği vurgulanarak, "Bu koşullar altında Kurban Bayramı'nda da alımlarımız devam etmekte olup, hasat boyunca her şart ve koşulda üreticilerimizin yanlarında olacağımızı tekraren ifade ediyoruz. Bu vesileyle tüm üreticilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, herkese hasat sürecinde kolaylıklar diliyoruz." denildi.