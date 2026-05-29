ÇAYKUR'dan Tam Kapasite Yaş Çay Alımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÇAYKUR'dan Tam Kapasite Yaş Çay Alımı

29.05.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇAYKUR, yaş çay alımlarını tam kapasite sürdürüyor, üreticilere destek sağlayacak.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce yaş çay alımlarının tüm fabrikalarda tam kapasite şekilde devam ettiği belirtildi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay alımlarının 20 Mayıs'ta başladığı hatırlatıldı.

Geçen yıl üretilen çayların yüzde 65'inin ÇAYKUR tarafından alındığına işaret edilen açıklamada, "Siz kıymetli üreticilerimiz için ortaya koyduğumuz garantörlük görevini bu yıl da aynı şekilde sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz. Alımlarımız mevcut durumda herhangi bir aksama olmadan ve üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iş süreçlerinin yaş çay kampanyası boyunca üreticilere gerekli kolaylığı sağlayacak şekilde organize edildiği vurgulanarak, "Bu koşullar altında Kurban Bayramı'nda da alımlarımız devam etmekte olup, hasat boyunca her şart ve koşulda üreticilerimizin yanlarında olacağımızı tekraren ifade ediyoruz. Bu vesileyle tüm üreticilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, herkese hasat sürecinde kolaylıklar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çaykur, Üretim, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'dan Tam Kapasite Yaş Çay Alımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in kardeşi hakim karşısına çıktı İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın... "Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
116 yıllık efsane geri dönüyor 116 yıllık efsane geri dönüyor

17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 17:22:41. #7.13#
SON DAKİKA: ÇAYKUR'dan Tam Kapasite Yaş Çay Alımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.